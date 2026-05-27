綠組花蓮隊亮相 藍白提名作業中

年底選戰逐漸加溫，花蓮綠營提名的廿一名參選人組成「Team Hualien」花蓮隊，昨天合體亮相造勢，目前還未有鄉鎮市長參選人，仍在持續徵詢；國民黨除縣長已確定徵召游淑貞，陸續辦理領表登記或協調作業，正式提名名單尚未出爐。

民進黨在花蓮提名的廿一人，包括第一、第三選區縣議員參選人共六人，花蓮市、吉安鄉、瑞穗鄉、富里鄉代表共九人，及花蓮市、玉里鎮里長共六人。

昨天「Team Hualien」榮譽主委、縣議員張美慧，以及總幹事、縣黨部主委嚴献宗為參選人穿上競選背心，齊聲高呼「凍蒜」，為選戰暖身。

對於尚未提出鄉鎮市長參選人，嚴献宗表示，持續徵詢適合人選，不排除與無黨籍人士合作；張美慧認為，培養政治人才須從基層開始，從民代、村里長開始歷練，未來自然有機會成為優秀的鄉鎮市長甚至縣長人選。

國民黨在花蓮占有優勢，選戰節奏較慢，從上月起分批開放參選者領表登記，登記的鄉鎮市長有十二人，縣議員部分有二十人，相當踴躍，近日也辦理基層民代及村里長領表登記作業。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，人選還在積極協商中，待中央核定後才有參選名單。

民眾黨部分，議員以上由黨中央提名，尚未公布；代表及村里長將評選後報給黨中央，確認後公布。