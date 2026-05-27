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長濱漁港反覆淤沙漁民無奈…台東縣府：爭取防波堤外延90公尺
台東縣長濱漁港多年來飽受漂沙困擾，航道反覆淤積，漁民出海提心吊膽。議員高美珠昨在議會質詢時，要求不能只是「清了又淤」，縣府應提出長久解方，改善作業環境。縣府表示，已規畫將防波堤再向外延伸九十公尺，改變漂沙流向，但工程經費因物價上漲，從兩億元加至近三億元，持續向漁業署爭取補助。
高美珠說，每逢東北季風或海象不佳，港口航道易淤塞，小型漁船進出困難，影響漁民作業安全，漁民過去曾多次提出，北側增設攔沙設施，設固定抽沙設備，但問題始終沒解決，讓漁民很無奈。
有漁民坦言，港口常常「才剛清完沒多久，沙又回來」，船隻進港有時得看潮汐與海況，「浪大一點、沙又淤高，就怕碰到底盤」。也有漁民說，遇到航道變窄，只能減速進港，長久下來增加油料成本，影響出海時間。
縣府農業處長許家豪說，長濱漁港在一九八二年左右興建，當年受限技術條件，缺乏完整漂沙調查與水工模型分析，加上港區位在長濱村人口密集處，持續改善防波堤，仍難完全擺脫漂沙。
許家豪說，近年重新漂沙調查與水工模型試驗，評估將現有防波堤再向外延伸約九十公尺，改變海流與碎波帶位置，讓沙石往外海較深處沉降，減少進入港區，持續向漁業署爭取預算。
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