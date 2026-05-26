宜蘭帶隊出征世界烘焙暨甜品藝術大賽奪佳績 縣府表揚劉建成、武芳草

宜蘭甜品藝術達人在國際舞台發光發熱，具指標性的「2026世界烘焙暨甜品藝術大賽」日前落幕，台灣代表隊在「3D立體果凍藝術」項目表現優異，其中宜蘭縣民劉建成榮獲銀牌、創會理事長武芳草帶領團隊貢獻卓越，代理縣長林茂盛今天表揚兩位，讚揚宜蘭之光。

這次大賽吸引來自亞洲、歐洲、中東及非洲等22個國家、眾多頂尖專業選手在越南胡志明市同台競技。社團法人國際果凍藝術發展協會率領的台灣代表隊，參賽期間成功挑戰一項金氏世界紀錄，創下「連續3天、每天8小時製作1198顆藝術果凍花」壯舉，成功將台灣的精湛技藝推向國際。

榮獲銀牌的劉建成得獎作品名「國色天香」，該作品透過精密且層層堆疊的花瓣結構，展現出牡丹盛放的姿態；色彩上大膽運用紫與藍為主色調，營造高雅沉穩的氣質，並巧妙以白色小花點綴，在深邃的透明果凍中顯得格外立體，寓意富貴與典雅，獲得國際評審高度肯定。

另一位關鍵推手、該協會理事長武芳草，武老師長期致力於果凍藝術推廣與國際文化交流，在這次賽事的帶隊、指導與技術研發上扮演核心角色，縣府特別頒發獎狀，感謝她對地方人才培育貢獻。

縣政府表示，3D立體果凍藝術結合了精密注射技術與結構雕塑，極具藝術價值，縣府將持續支持文化創意與食農美學，期盼透過果凍藝術與在地農業、觀光產業深度結合，為地方產業注入生命力。