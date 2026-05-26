暑假學習不斷電！宜蘭市「夏知研習營」10大亮點課程6/2搶名額
迎接夏天，宜蘭市立圖書館舉辦深受大小朋友喜愛的「暑期夏知研習營」，今年總共規劃10場次豐富多元的研習課程，內容橫跨藝術創作、音樂律動、桌遊互動、烘焙手作、芳香療癒、親子共學與生活美學等領域，邀請親子共同展開知性與創意的學習。
今年課程著重「閱讀融入生活、學習結合體驗」，希望透過寓教於樂的活動安排，讓孩子在遊戲與創作中培養觀察力、表達力與團隊合作能力。課程7月7日至8月14日陸續登場，6月2日上午10時起開放線上報名，網址在宜蘭市立圖書館Facebook粉絲專頁。課程及上課時間如下：
■星期二上午9:30-11:30共6堂，《專心玩桌遊最有趣》，招收20人。
■星期二下午2:00-4:00共6堂，《古箏音樂體驗與基礎入門》，招收10人。
■星期三上午9:30-11:30共6堂，《黏土複合媒材創作》，招收20人。
■星期三下午2:00-4:00共6堂，《小小烘焙師》，親子班招收12組，每組2人。
■星期四上午9:30-11:30共6堂，《節奏探險家－非洲鼓音樂夏令營》，招收20人。
■星期四下午2:00-4:00共6堂，《當我們香癒在一起－親子芳香調理DIY》，親子班招收12組，每組2人。
■星期五上午9:30-11:30共6堂，《快樂舞蹈派對》，招收20人。
■星期五下午2:00-4:00共6堂，《創意彩繪拼貼畫》，招收20人。
■7月11日下午2:00-4:00《創意拼貼植栽掛飾DIY》，親子班招收12組，每組2人。
■8月1日下午2:00-4:00《一起動手趣－陽光系乾燥小花盆》，親子班招收12組，每組2人。
市長陳美玲表示，圖書館不只是閱讀場所，更是陪伴孩子探索世界、啟發興趣的重要空間，暑期夏知研習營多年來持續以多元有趣的課程內容，陪伴孩子度過充實有意義的暑假，希望孩子們能在體驗互動中培養創造力與自信，也讓親子透過共同參與課程留下珍貴回憶，快樂學習不斷電。
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