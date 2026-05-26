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蘇澳潑水節7/11登場 封街打水戰消費抽黃金

中央社／ 宜蘭26日電

宜蘭蘇澳「狂歡潑水節」將於7月11日登場，活動當天冷泉園區大眾池全日免費入場，公所邀各地遊客帶著水槍，呼朋引伴到蘇澳火車站前集結，封街打水戰，還有機會抽中1兩黃金。

蘇澳鎮長李明哲今天在記者會表示，蘇澳冷泉向來是夏季消暑首選，冷泉系列活動更是亮點。「狂歡潑水節」及「冷泉音樂會」將於7月登場，緊接著8月推出融合饒舌與搖滾能量的「海洋嘉年華」，9月更有經典懷舊的「民歌音樂饗宴」，誠摯邀請民眾走訪蘇澳，體驗道地小鎮風情，感受在地人的活力與熱情。

蘇澳鎮公所指出，「狂歡潑水節」7月11日下午3時在蘇澳火車站前集結，踩街路段為蘇澳鎮中山路一段（中正路至中原路口），路段總長600公尺，現場將集結超過20支團隊創意裝扮，與民眾瘋狂打水戰。民眾可憑2張發票，在活動現場兌換水槍，限量200支，活動路段在當天下午3時30分至下午6時封閉管制，請駕駛及早改道。

蘇澳鎮公所指出，6月18日至9月10日期間，民眾只要在任3家活動合作商家消費各滿百元，即可集章參加抽獎，有機會抽中1兩黃金、iPad 11、AirPods 4、蘇澳瓏山林飯店住宿券、煙波飯店禮券等多項大獎。

蘇澳 潑水節 李明哲

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