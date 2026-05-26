SUP落海、船舶失火全來真的？台東海邊上演震撼救援秀

台東海濱公園今天下午警笛大作，海巡艇高速衝刺、消防人員奔跑救援，空中還有救援，讓不少路過民眾一度以為發生海難事故，紛紛駐足觀看。原來這是海巡署東部分署舉辦「區域聯合搜救暨海洋污染應變演練」，現場模擬SUP玩家落海、船舶失火及海洋汙染等情境，場面相當逼真。

海巡署東部分署表示，這次演練集結海巡、消防、航港、環保及醫療等11個單位聯合操演，出動5艘船艇、5輛車及超過100名人員參與，從事故通報、海上搜救、滅火搶救，到傷患後送及海洋汙染處理，全都實地操作，驗證各單位面對突發事故時的協調與應變能力。

現場最吸睛的，就是海巡艇高速逼近「落海民眾」進行救援，消防人員同步模擬船舶火警處置，不少遊客直呼「超像電影場景」，也有人拿起手機全程錄影。

海巡表示，近年東部海域水域活動越來越熱門，SUP、獨木舟及海上遊憩人數持續增加，因此海域安全與即時救援變得更加重要，希望透過跨單位聯合演練，爭取黃金救援時間。同時提醒民眾，出海或從事水域活動前，可先查詢掌握海象與風浪資訊，若發生海上危難，立即撥打118求助。

台東海濱公園今天下午舉辦「區域聯合搜救暨海洋汙染應變演練」，現場模擬SUP玩家落海、船舶失火及海洋汙染等情境，場面相當逼真。圖／海巡署東部分署提供