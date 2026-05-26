快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

立委推台東精緻化公共服務 卓揆：公共托育針對偏鄉做細部規劃

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩質詢台東偏鄉育兒與長照需求。陳瑩國會辦公室／提供
立委陳瑩質詢台東偏鄉育兒與長照需求。陳瑩國會辦公室／提供

立委陳瑩26日在立法院總質詢時，針對台東偏鄉育兒與長照需求，向行政院提出「公共托育家園」及長照「共生之家」兩項具體建議，主張以「精緻化」公共服務，回應實際需求。行政院長卓榮泰回應，針對「公共托育家園」，將強化托育並針對偏鄉提出細部規劃。

台東目前公私立托嬰中心共有10家，其中9家集中在台東市，僅南迴地區金峰鄉設有1間「洛馨托嬰中心」，其餘鄉鎮則尚無托嬰服務據點。但其它縣市已有推行「公共托育家園」小型托嬰模式，以4位托育人員照顧12名嬰幼兒的比例提供在地托育服務。

陳瑩表示，台東目前有37所國小附設幼兒園，若能善用校園閒置空間，將托育服務向下延伸，設置「公共托育家園」小型托嬰據點，不僅能提升托育可近性，也能減輕家長育兒負擔，讓年輕家庭在地方安心生活。

對此，卓榮泰表示，「台灣人口對策新戰略」政策除了0到18歲成長津貼，還有「強化托育」，希望廣設托育機構，會針對偏鄉再有一個細部規劃，解決地理環境及分配不均的問題。以國小、幼兒園、托嬰結合，增加師資設備，讓每個地區基本量能建構起來，此為「公共托育家園」概念。

在長照方面，台東除台東市、關山鎮及大武鄉三個鄉鎮，其它都屬住宿機構資源不足地區。陳瑩提出在日本推行多年的「共生之家」模式，由政府租用住宅，以公辦民營方式，在社區住宅內照顧5~6位長者，小型的照顧模式，讓生活環境呈現溫馨家庭式的照顧模式。

對此，卓榮泰認為，此策略可以讓長照經費在地方更快達到均衡，台東若有適當地點，共同合作讓台東成為示範區。

陳瑩表示，台東幅員遼闊及人口居住分散，公共服務不能比照都會區規模與模式，必須依照地方條件及特殊性，提供更貼近生活、更符合需求的「精緻化」服務。尤其面對育兒照顧與高齡長照，因為交通的問題，偏鄉家庭往往承受更大壓力，希望透過小規模多機能的服務，讓偏鄉照顧更完善。

托育 立委 卓榮泰 台東 陳瑩

延伸閱讀

金門托育量能持續擴充 縣府鎖定校園增設幼幼班減輕家長壓力

育兒減工時配套要來了！洪申翰：此次整體人口戰略提出

立院預算中心揭真相…現金補助成效欠佳 生育率反降

0至18歲月領5000！阿嬤獨養兩孫崩潰：能跟兒媳討1萬嗎

相關新聞

淤沙又來了！台東長濱漁民冒險出海 防波堤延長90公尺拚解套

台東長濱漁港多年來飽受漂沙問題困擾，不只航道反覆淤積，也讓漁民出海時提心吊膽。議員高美珠今天在議會總質詢時，要求縣府別再只是「清了又淤」，應提出長久解方，真正改善漁民作業環境。縣府表示，已規畫將防波堤再向外延伸90公尺，希望藉此改變漂沙流向，但工程經費因近年物價上漲，已從原估約2億元增加至接近3億元，將持續向中央漁業署爭取補助。

立委推台東精緻化公共服務 卓揆：公共托育針對偏鄉做細部規劃

立委陳瑩26日在立法院總質詢時，針對台東偏鄉育兒與長照需求，向行政院提出「公共托育家園」及長照「共生之家」兩項具體建議，主張以「精緻化」公共服務，回應實際需求。行政院長卓榮泰回應，針對「公共托育家園」，將強化托育並針對偏鄉提出細部規劃。

4000萬更新冷氣啟用才10天…大睛天市場內竟漏小雨 基市府：兩者無關

基隆市今天晴朗炎熱，公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。有人質疑是不是市府剛更新的冷氣系統出包？市府產業發展處表示，檢查後發現是樓上住戶水管破損，與冷氣工程無關。社區已管閉水源搶修，今天下午應可完成。

北昌市場改建花蓮縣府全額補助上億 議員批霸王條款開後門獨厚自己人

花蓮縣吉安鄉公所爭取補助改建北昌市場，扣除中央補助，還有約1億4000萬元配合款全由縣府埋單，縣議員質疑縣府修訂補助辦法，增加「專案核定不受補助比率限制」的霸王條款，刻意開後門獨厚特定鄉鎮；縣府回應，此案屬於中央認定重大計畫，縣府因此全力支持。

創業像鐵人三項！台東40組團隊挑戰150天鍛造計畫

台東縣府首度推出「創業鐵人鍛造班」，今在表演藝術創生基地舉行開訓典禮，共有63組在地業者報名，最後選出40組團隊參與，接下來將展開長達150天的創業培訓與陪伴輔導，希望協助在地品牌從「有想法」走向「站穩市場」。

三總基隆分院將新建醫療大樓 市府團隊對接協助早日完工提升醫療量能

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後提供250床醫療照護空間。基隆市副市長方定安聽取院方簡報後表示，市府全力支持重大醫療建設，指示相關局處與院方合作，早日提升基隆在地醫療量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。