立委推台東精緻化公共服務 卓揆：公共托育針對偏鄉做細部規劃

立委陳瑩26日在立法院總質詢時，針對台東偏鄉育兒與長照需求，向行政院提出「公共托育家園」及長照「共生之家」兩項具體建議，主張以「精緻化」公共服務，回應實際需求。行政院長卓榮泰回應，針對「公共托育家園」，將強化托育並針對偏鄉提出細部規劃。

台東目前公私立托嬰中心共有10家，其中9家集中在台東市，僅南迴地區金峰鄉設有1間「洛馨托嬰中心」，其餘鄉鎮則尚無托嬰服務據點。但其它縣市已有推行「公共托育家園」小型托嬰模式，以4位托育人員照顧12名嬰幼兒的比例提供在地托育服務。

陳瑩表示，台東目前有37所國小附設幼兒園，若能善用校園閒置空間，將托育服務向下延伸，設置「公共托育家園」小型托嬰據點，不僅能提升托育可近性，也能減輕家長育兒負擔，讓年輕家庭在地方安心生活。

對此，卓榮泰表示，「台灣人口對策新戰略」政策除了0到18歲成長津貼，還有「強化托育」，希望廣設托育機構，會針對偏鄉再有一個細部規劃，解決地理環境及分配不均的問題。以國小、幼兒園、托嬰結合，增加師資設備，讓每個地區基本量能建構起來，此為「公共托育家園」概念。

在長照方面，台東除台東市、關山鎮及大武鄉三個鄉鎮，其它都屬住宿機構資源不足地區。陳瑩提出在日本推行多年的「共生之家」模式，由政府租用住宅，以公辦民營方式，在社區住宅內照顧5~6位長者，小型的照顧模式，讓生活環境呈現溫馨家庭式的照顧模式。

對此，卓榮泰認為，此策略可以讓長照經費在地方更快達到均衡，台東若有適當地點，共同合作讓台東成為示範區。

陳瑩表示，台東幅員遼闊及人口居住分散，公共服務不能比照都會區規模與模式，必須依照地方條件及特殊性，提供更貼近生活、更符合需求的「精緻化」服務。尤其面對育兒照顧與高齡長照，因為交通的問題，偏鄉家庭往往承受更大壓力，希望透過小規模多機能的服務，讓偏鄉照顧更完善。