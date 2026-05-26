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4000萬更新冷氣啟用才10天…大睛天市場內竟漏小雨 基市府：兩者無關

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／讀者提供
基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／讀者提供

基隆市今天晴朗炎熱，公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。有人質疑是不是市府剛更新的冷氣系統出包？市府產業發展處表示，檢查後發現是樓上住戶水管破損，與冷氣工程無關。社區已管閉水源搶修，今天下午應可完成。

仁愛市場1樓多販售生鮮蔬果推位，2樓除了雜貨、美妝推位，還有不少美食料理，吸引外地和本地民眾前往消費。2樓的空調設備因為已使用30多年，加上熱食攤位增加，消費環境品質下降，夏日更是高溫難耐，引發民怨。

基市府爭取中央經濟部補助1170萬元，加上市府編列2800萬元預算，發包仁愛市場2樓冷氣設備汰舊換新暨空調節能改善工程。仁愛市場並在今年3月16日起休市2個月以利施工。基隆市長謝國樑5月16日由市場自治會主委王泓四陪同，了解施工成果，宣告隔天開放攤商進駐。

仁愛市場完成冷氣設備更新，有助整體環境更加舒適，但攤商今天準備營業時，有人發現多處漏水，質疑與冷氣工程會不會有關聯？市場管理單位得知異狀，立即通知水電人員檢修。

基市府產發處表示，仁愛市場冷氣管線採明管設置，與原社區管道間並未交集，經派員查看漏水情形，確認與新設冷氣工程無關，也非冷氣管線造成。

產發處說，初步判斷漏水原因是樓上C棟的住戶管道間水管破裂，已聯絡住宅管委會協助處理。廠商已關閉疑似破裂水管的進水閥，並在確認水管破損位置後著手搶修，預計今天下午可恢復正常。

基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／基市府提供
基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／基市府提供

基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／讀者提供
基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／讀者提供

基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／基市府提供
基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／基市府提供

基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／基市府提供
基隆市今天晴朗炎熱，但公有仁愛市場卻因漏水影響攤商做生意和民眾採買。市府產業發展處表示，樓上有住戶水管破損，已請社區協助搶修。圖／基市府提供

冷氣 攤商 基隆

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