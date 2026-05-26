花蓮縣府編1.4億整建吉安北昌市場 議員批獨厚自己人

花蓮縣政府編列1億多元預算擬整建吉安鄉北昌市場，遭議員楊華美抨擊超額補助、獨厚自己人；縣府表示，鄉鎮公所申請花東基金的計畫，縣府絕對支持，將逐年編列預算完成。

花蓮縣議會第20屆第7次定期會總質詢，無黨籍議員楊華美質詢指出，吉安鄉北昌市場的超額補助，是近期花蓮縣政府的荒謬怪案。

楊華美表示，整建北昌市場總經費近新台幣2億元，中央花東基金補助5500萬元，花蓮縣政府今年編列4460萬元，剩下9960萬元缺口縣府怎麼買單。

楊華美指出，吉安鄉屬於財政一級鄉鎮，依縣府補助辦法最高補助10%就是1000多萬元，但縣府卻承諾吉安鄉1.4億元，甚至將「縣政府對所轄鄉鎮市公所補助辦法」增列霸王條款「其他經本府專案核定事項，不受補助比率限制」。

楊華美表示，「北昌市場縣府補助比率突破上限，高達100%，專案核准破格厚愛」；對比豐濱鄉磯崎部落道路僅補助30%、自籌70%的常態做法，恐造成資源排擠。

楊華美指出，砸1.4億元幫吉安鄉蓋剩下2家攤商的空盪市場，卻要求中央全額負擔地震危樓「馥邑京華拆遷1.2億元」與「馬太鞍洪災重建」，質疑縣府的政策優先性何在。

主管市場的觀光處長余明勲表示，鄉鎮公所提出來，且申請花東基金的計畫，縣府不可能否決，絕對是支持的，因為是重大建設，不受各鄉鎮財力級距限制，逐年編列預算，今年4000多萬元、明年9000多萬元。

余明勲指出，北昌村緊鄰花蓮市區，人口達8700多人，為全鄉最多，去年鄉公所進行分村，且預定地將重劃，未來區域內人口可能大量增長，評估市場有需求。

位於吉安鄉北昌村的北昌市場，於1984年開張營業。市場因為內部規劃不盡完善，10多年前即開始逐漸沒落，近年市場內的攤商大多早已遷出，目前僅剩幾個攤位仍在營業，其他空間成為居民停車使用。