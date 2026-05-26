北昌市場改建花蓮縣府全額補助上億 議員批霸王條款開後門獨厚自己人

花蓮縣吉安鄉公所爭取補助改建北昌市場，扣除中央補助，還有約1億4000萬元配合款全由縣府埋單，縣議員質疑縣府修訂補助辦法，增加「專案核定不受補助比率限制」的霸王條款，刻意開後門獨厚特定鄉鎮；縣府回應，此案屬於中央認定重大計畫，縣府因此全力支持。

北昌市場改建案花東基金補助5500萬元，還有1億多元地方配合款，縣府分兩年編列，今年4460萬元已過關，明年還編9000多萬元，幾乎全由縣府埋單。縣議員楊華美今天質詢時，質疑縣府未用增裕公所建設財源專案補助款，反而編列在觀光處商業科，意圖規避監督。

楊華美說，吉安鄉財力屬於1級，若依「所轄鄉鎮市公所補助辦法」，最高補助10%，但縣府前年7月新增第9條「霸王條款」，經縣府專案核定辦理事項就不受限，無異大開後門，成為毫無補助原則的大水庫，要求縣府3天內將當時修法的相關公文、補助審核標準等送到議會。

她還舉豐濱鄉磯崎部落道路改善工程為例，中央原民會補助8成共3280萬元，餘下820萬元，縣府僅補助30%，剩下的7成共574萬元卻是要財力較弱的豐濱自籌，相較之下，縣府對北昌市場的高額補助，既缺乏財政紀律，也對其他鄉鎮市非常不公平。

縣長徐榛蔚說，國發會補助5500萬元，餘下配合款縣府全力來協助；縣府主計處長楊姿宜說，若計畫明確，補助經費也會編列在各局處工作計畫中，不一定用專案補助款。

觀光處長余明勲強調，此案由鄉公所向花東基金提案爭取，是國發會核准的重大建設，站在縣府的立場，經過中央同意的計畫，一定是全力支援跟補助，並非獨厚吉安。北昌近年來快速發展，人口迅速增長，此案除活化傳統市場，也有助市容及紓解停車需求。

吉安鄉公所爭取補助活化北昌市場，除中央補助5500萬元，餘下1億4000萬元幾乎全由縣府埋單。記者王燕華／攝影