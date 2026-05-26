快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

淤沙又來了！台東長濱漁民冒險出海 防波堤延長90公尺拚解套

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東長濱漁港多年來飽受漂沙問題困擾，不只航道反覆淤積，也讓漁民出海時提心吊膽。記者尤聰光／攝影
台東長濱漁港多年來飽受漂沙問題困擾，不只航道反覆淤積，也讓漁民出海時提心吊膽。記者尤聰光／攝影

台東長濱漁港多年來飽受漂沙問題困擾，不只航道反覆淤積，也讓漁民出海時提心吊膽。議員高美珠今天在議會總質詢時，要求縣府別再只是「清了又淤」，應提出長久解方，真正改善漁民作業環境。縣府表示，已規畫將防波堤再向外延伸90公尺，希望藉此改變漂沙流向，但工程經費因近年物價上漲，已從原估約2億元增加至接近3億元，將持續向中央漁業署爭取補助。

高美珠指出，長濱漁港漂沙問題存在多年，每逢東北季風或海象不佳時，港口航道容易淤塞，小型漁船進出困難，不僅影響漁民作業，也危及安全。她說，地方漁民過去曾多次提出，希望在北側增設攔沙設施，甚至設置固定抽沙設備，但問題始終沒有真正解決，讓漁民相當無奈。

有漁民坦言，港口常常「才剛清完沒多久，沙又回來」，有時船隻進港還得看潮汐與海況，「如果浪大一點、沙又淤高，就怕碰到底盤」。也有漁民說，遇到航道變窄時，只能減速慢慢進港，長久下來不但增加油料成本，也影響出海時間。

縣府農業處長許家豪回應，長濱漁港是在1982年左右興建，當年受限技術條件，缺乏完整漂沙調查與水工模型分析，加上港區位在長濱村人口密集處，導致後續即使持續改善防波堤，仍難完全擺脫漂沙問題。

他表示，縣府近年已重新進行漂砂調查與水工模型試驗，目前評估較可行的方式，是將現有防波堤再向外延伸約90公尺，希望藉由改變海流與碎波帶位置，讓沙石往外海較深處沉降，減少進入港區。

不過，許家豪也坦言，受到近年原物料與營建成本大幅上漲影響，整體工程經費已提高到將近3億元。縣府近兩年持續向中央漁業署爭取預算，希望中央支持地方改善漁港環境，讓長濱漁民能有更安全、穩定的作業空間。

台東縣府已規畫將防波堤再向外延伸90公尺，希望藉此改變漂沙流向，但工程經費因近年物價上漲，已從原估約2億元增加至接近3億元，將持續向中央漁業署爭取補助。記者尤聰光／攝影
台東縣府已規畫將防波堤再向外延伸90公尺，希望藉此改變漂沙流向，但工程經費因近年物價上漲，已從原估約2億元增加至接近3億元，將持續向中央漁業署爭取補助。記者尤聰光／攝影

台東 漁民 高美珠

延伸閱讀

擁172公里海岸線！水域安全宣導走進台東校園 學生反應超熱烈

長福橋改建進度突破8成 吳琪銘會勘盼如期完工

修樹、水溝免分期 花蓮里長作業費翻倍強化地方服務

桃園新屋社子溪整治排序墊底今年無望動工 地方憂水患

相關新聞

淤沙又來了！台東長濱漁民冒險出海 防波堤延長90公尺拚解套

台東長濱漁港多年來飽受漂沙問題困擾，不只航道反覆淤積，也讓漁民出海時提心吊膽。議員高美珠今天在議會總質詢時，要求縣府別再只是「清了又淤」，應提出長久解方，真正改善漁民作業環境。縣府表示，已規畫將防波堤再向外延伸90公尺，希望藉此改變漂沙流向，但工程經費因近年物價上漲，已從原估約2億元增加至接近3億元，將持續向中央漁業署爭取補助。

創業像鐵人三項！台東40組團隊挑戰150天鍛造計畫

台東縣府首度推出「創業鐵人鍛造班」，今在表演藝術創生基地舉行開訓典禮，共有63組在地業者報名，最後選出40組團隊參與，接下來將展開長達150天的創業培訓與陪伴輔導，希望協助在地品牌從「有想法」走向「站穩市場」。

三總基隆分院將新建醫療大樓 市府團隊對接協助早日完工提升醫療量能

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後提供250床醫療照護空間。基隆市副市長方定安聽取院方簡報後表示，市府全力支持重大醫療建設，指示相關局處與院方合作，早日提升基隆在地醫療量能。

花蓮市擬試辦機車停騎樓 年底前完成評估規畫

花蓮市區機車停車空間不足，遭舉發違停騎樓案增多，去年超過一千兩百件，今年至四月底累計已六百八十件，引發民怨。議員建議參考其他縣市，有條件試辦開放騎樓停慢車。縣府建設處回應，已評估停車需求與容量，盼年底前完成規畫。

謝國樑在市政說明會分享已完成市政建設成績 預告遊艇碼頭等重大建設

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與在地安和、慈仁、干城、定邦里等出席民眾，分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。

接見坎城影展獲獎導演 童子瑋：盼透過「我聽見你」讓世界聽見基隆

台灣、日本和韓國三方共同製作的電影「我聽見你（I Hear You）」劇組，近日到基隆拍攝，基隆市議長童子瑋今天接見導演大江崇允與製作團隊時說，此行不只是一部電影到基隆取景，更代表基隆有機會進入跨國影視製作鏈，讓更多觀眾看見基隆，也聽見基隆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。