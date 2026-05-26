淤沙又來了！台東長濱漁民冒險出海 防波堤延長90公尺拚解套

台東長濱漁港多年來飽受漂沙問題困擾，不只航道反覆淤積，也讓漁民出海時提心吊膽。議員高美珠今天在議會總質詢時，要求縣府別再只是「清了又淤」，應提出長久解方，真正改善漁民作業環境。縣府表示，已規畫將防波堤再向外延伸90公尺，希望藉此改變漂沙流向，但工程經費因近年物價上漲，已從原估約2億元增加至接近3億元，將持續向中央漁業署爭取補助。

高美珠指出，長濱漁港漂沙問題存在多年，每逢東北季風或海象不佳時，港口航道容易淤塞，小型漁船進出困難，不僅影響漁民作業，也危及安全。她說，地方漁民過去曾多次提出，希望在北側增設攔沙設施，甚至設置固定抽沙設備，但問題始終沒有真正解決，讓漁民相當無奈。

有漁民坦言，港口常常「才剛清完沒多久，沙又回來」，有時船隻進港還得看潮汐與海況，「如果浪大一點、沙又淤高，就怕碰到底盤」。也有漁民說，遇到航道變窄時，只能減速慢慢進港，長久下來不但增加油料成本，也影響出海時間。

縣府農業處長許家豪回應，長濱漁港是在1982年左右興建，當年受限技術條件，缺乏完整漂沙調查與水工模型分析，加上港區位在長濱村人口密集處，導致後續即使持續改善防波堤，仍難完全擺脫漂沙問題。

他表示，縣府近年已重新進行漂砂調查與水工模型試驗，目前評估較可行的方式，是將現有防波堤再向外延伸約90公尺，希望藉由改變海流與碎波帶位置，讓沙石往外海較深處沉降，減少進入港區。

不過，許家豪也坦言，受到近年原物料與營建成本大幅上漲影響，整體工程經費已提高到將近3億元。縣府近兩年持續向中央漁業署爭取預算，希望中央支持地方改善漁港環境，讓長濱漁民能有更安全、穩定的作業空間。