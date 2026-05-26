聽新聞
0:00 / 0:00
諾羅病毒傳染力強 花蓮1至4月驗出6件
花蓮縣衛生局指出，1至4月接獲醫療院所通報13件疑似食品中毒事件，其中6件驗出諾羅病毒（占46.2%）最多，經調查後均已排除食品中毒，仍反映出生活環境中病菌活躍，勿掉以輕心。
隨著夏季氣溫升高，加上近期天氣不穩定、環境潮濕，進入食品中毒與諾羅病毒活躍期。高溫潮濕易使病菌滋生，若食品保存不當將迅速腐敗變質；生熟食未分隔及操作不當也易引發交叉污染。
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，面對高溫潮濕的氣候，若食品保存方法稍有不當，食物容易在短時間內加速腐敗、變質並滋生大量病菌，民眾誤食將面臨嚴重的急性腸胃炎風險；除了天氣因素，生熟食未徹底分隔以及餐飲從業人員操作不當，也是引發交叉污染的重要原因。
朱家祥說，近期正逢傳染力極強的諾羅病毒流行高峰，該病毒常見於受污染的飲水或生蠔、蛤蜊等貝類海鮮，亦常透過接觸患者的嘔吐物與糞便傳播，為保障鄉親的飲食健康，呼籲大家務必落實預防食品中毒的「五要二不」原則。
「五要」為要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度。「二不」為不要飲用山泉水、不要食用不明的動植物。
花蓮縣衛生局提醒，由於酒精對諾羅病毒的殺滅效果相當有限，因此調理食品及用餐前，務必以肥皂進行「濕洗手」才是關鍵；親友聚餐時應主動使用公筷母匙，避免飛沫與餐具帶來交叉感染，製備餐點時海鮮類也務必徹底加熱。
民眾若出現腹瀉、嘔吐、腹痛或發燒等疑似食品中毒症狀，請儘速就醫並配合衛生單位的調查以釐清原因。民眾如對食品安全有所疑慮，或發現可疑的違規食品，可撥打花蓮縣衛生局食品服務專線（03-8226959）洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。