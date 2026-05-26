諾羅病毒傳染力強 花蓮1至4月驗出6件

花蓮縣衛生局指出，1至4月接獲醫療院所通報13件疑似食品中毒事件，其中6件驗出諾羅病毒（占46.2%）最多，經調查後均已排除食品中毒，仍反映出生活環境中病菌活躍，勿掉以輕心。

隨著夏季氣溫升高，加上近期天氣不穩定、環境潮濕，進入食品中毒與諾羅病毒活躍期。高溫潮濕易使病菌滋生，若食品保存不當將迅速腐敗變質；生熟食未分隔及操作不當也易引發交叉污染。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，面對高溫潮濕的氣候，若食品保存方法稍有不當，食物容易在短時間內加速腐敗、變質並滋生大量病菌，民眾誤食將面臨嚴重的急性腸胃炎風險；除了天氣因素，生熟食未徹底分隔以及餐飲從業人員操作不當，也是引發交叉污染的重要原因。

朱家祥說，近期正逢傳染力極強的諾羅病毒流行高峰，該病毒常見於受污染的飲水或生蠔、蛤蜊等貝類海鮮，亦常透過接觸患者的嘔吐物與糞便傳播，為保障鄉親的飲食健康，呼籲大家務必落實預防食品中毒的「五要二不」原則。

「五要」為要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度。「二不」為不要飲用山泉水、不要食用不明的動植物。

花蓮縣衛生局提醒，由於酒精對諾羅病毒的殺滅效果相當有限，因此調理食品及用餐前，務必以肥皂進行「濕洗手」才是關鍵；親友聚餐時應主動使用公筷母匙，避免飛沫與餐具帶來交叉感染，製備餐點時海鮮類也務必徹底加熱。

民眾若出現腹瀉、嘔吐、腹痛或發燒等疑似食品中毒症狀，請儘速就醫並配合衛生單位的調查以釐清原因。民眾如對食品安全有所疑慮，或發現可疑的違規食品，可撥打花蓮縣衛生局食品服務專線（03-8226959）洽詢。