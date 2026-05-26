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創業像鐵人三項！台東40組團隊挑戰150天鍛造計畫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府首度推出「創業鐵人鍛造班」，共有40組團隊參與，展開長達150天的創業培訓與陪伴輔導。圖／台東縣政府提供
台東縣府首度推出「創業鐵人鍛造班」，共有40組團隊參與，展開長達150天的創業培訓與陪伴輔導。圖／台東縣政府提供

台東縣府首度推出「創業鐵人鍛造班」，今在表演藝術創生基地舉行開訓典禮，共有63組在地業者報名，最後選出40組團隊參與，接下來將展開長達150天的創業培訓與陪伴輔導，希望協助在地品牌從「有想法」走向「站穩市場」。

不少創業團隊坦言，在天東創業最大的挑戰，不只是資金，還包括行銷、人力與市場規模有限，很多時候只能邊做邊摸索，因此這次能有系統化課程與業師陪伴，對團隊來說相當實用，也期待能透過彼此交流找到更多合作機會。

副縣長王志輝表示，創業除了是年輕人實踐夢想的過程，也與地方產業轉型及經濟發展有關。縣府近年持續推動創業培力，希望讓不同階段的創業者，都能找到適合自己的資源與方向，減少試錯成本，讓更多具有台東特色的品牌被市場看見。

他也提到，縣府希望打造更完整的創業支持系統，從基礎營運、品牌建立到市場策略，透過分級與陪伴式培訓，協助業者一步一步提升經營能力與品牌辨識度，進一步帶動地方產業升級。

財經處指出，今年課程首次導入「知識健身房（Knowledge Gym）」概念，依照創業團隊不同需求，規畫初階、進階及高階課程，讓資源能更貼近業者現況，不再是「大家上同一套課」。

開訓典禮中，還安排象徵意味十足的「突破重圍」儀式，由王志輝與業界導師一起揮動鐵鎚，擊碎刻著「資金壓力」、「人才短缺」等字樣的原石，象徵創業路雖然辛苦，但團隊仍選擇咬牙前進，也替整個培力計畫揭開序幕。

活動最後，40組團隊一起舉起台東紅烏龍特調飲品互相打氣，現場氣氛輕鬆熱絡，不少創業者也把握機會交換經驗。有人笑說，「創業真的像鐵人三項」，不只考驗體力，更考驗意志力，但大家都希望，未來能把屬於台東的品牌慢慢做出名氣。

台東 創業 團隊

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