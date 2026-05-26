快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

聽新聞
0:00 / 0:00

三總基隆分院將新建醫療大樓 市府團隊對接協助早日完工提升醫療量能

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後提供250床醫療照護空間。基隆市副市長方定安聽取院方簡報後表示，市府全力支持重大醫療建設，指示相關局處與院方合作，早日提升基隆在地醫療量能。

三總規畫在基隆分院正榮院區新建醫療大樓，提供基隆民眾更完善、現代化的醫療照護環境。這項計畫今年3月已獲衛生福利部核准，完工後可加150床，共提供250床優質醫療照護空間。

基市府今天表示，副市長方定安昨與衛生局長張賢政，以及市府都市發展處、消防局等局處人員，前往院區實地視察，並聽取院方簡報工程規畫。

基隆市65歲以上人口比例達22.65%，高於全國平均20.36%，已成為超高齡社會，對急重症、慢性病、復健及長照等醫療需求持續攀升。

方定安表示，市府始終將提升醫療可近性與強化在地醫療量能列為施政重點，三總新建醫療大樓計畫是基隆醫療發展重要里程碑，未來持續推動各項醫療資源布建與健康照護政策，打造更完善、安全的醫療照護環境。

三軍總醫院基隆分院長年肩負基隆地區軍民健康照護重要任務，規畫興建的新醫療大樓完工後，將可大幅提升急性病床、重症照護及長照服務量能，同時導入智慧醫療系統與現代化醫療設備，強化在地醫療服務品質。

市府全力支持重大醫療建設、提升基隆在地醫療量能的決心，希望未來民眾面對急重症或高齡照護需求時，可望減少跨縣市奔波，在地即可獲得更即時、完善的醫療服務。

出席會議的相關局處，也針對後續工程與行政程序提供意見。都市發展處將在建照申請、都市設計審議及周邊交通動線，在符合法規前提下加速行政流程。消防局會提前針對防災避難設計與消防安全設備進行評估，確保未來醫護人員及病患安全。衛生局協助病床擴充配置及醫療法規相關作業，協助院方完善軟硬體建設。

三總基隆分院院長廖國秀說，感謝市府團隊對三總醫療建設的重視與支持，院方未來將持續秉持「軍民一家」精神，與市府保持密切合作，盼透過中央、地方與醫院三方攜手，讓新建醫療大樓早日完工啟用，為基隆市民提供更周延、安全且高品質的醫療服務。

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後可提供250床優質醫療照護空間。圖／基市府提供
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後可提供250床優質醫療照護空間。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安（左）帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安（左）帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供
三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

基隆

延伸閱讀

謝國樑在市政說明會分享已完成市政建設成績 預告遊艇碼頭等重大建設

中原大學啟用精準醫療共構實驗室 打造核心基地

日籍夫婦異鄉產子 新竹台大一站式照護全程日文口譯撫平不安

德重視台灣AI與數位醫療經驗 石崇良：德不孤必有鄰

相關新聞

三總基隆分院將新建醫療大樓 市府團隊對接協助早日完工提升醫療量能

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後提供250床醫療照護空間。基隆市副市長方定安聽取院方簡報後表示，市府全力支持重大醫療建設，指示相關局處與院方合作，早日提升基隆在地醫療量能。

花蓮市擬試辦機車停騎樓 年底前完成評估規畫

花蓮市區機車停車空間不足，遭舉發違停騎樓案增多，去年超過一千兩百件，今年至四月底累計已六百八十件，引發民怨。議員建議參考其他縣市，有條件試辦開放騎樓停慢車。縣府建設處回應，已評估停車需求與容量，盼年底前完成規畫。

謝國樑在市政說明會分享已完成市政建設成績 預告遊艇碼頭等重大建設

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與在地安和、慈仁、干城、定邦里等出席民眾，分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。

接見坎城影展獲獎導演 童子瑋：盼透過「我聽見你」讓世界聽見基隆

台灣、日本和韓國三方共同製作的電影「我聽見你（I Hear You）」劇組，近日到基隆拍攝，基隆市議長童子瑋今天接見導演大江崇允與製作團隊時說，此行不只是一部電影到基隆取景，更代表基隆有機會進入跨國影視製作鏈，讓更多觀眾看見基隆，也聽見基隆。

花蓮去年開罰逾1200件機車停騎樓 縣府評估年底前試辦開放

花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，卻面臨遭檢舉開罰風險，有議員今天在縣政總質詢建議，縣府可參考其他縣市做法，有條件試辦開放騎樓停放慢車。縣府建設處回應，已著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。

超搶手宜蘭市「市場減碳劵」來了！6月2日至9日兌換地點一次看

為宣導民眾環保理念，活絡消費買氣，宜蘭市公所配合經濟部減碳政策，推出「宜蘭市市場減碳券」，消費者前往指定市場消費（不限商品及金額），並持環保購物容器前往各市場指定兌換處，經工作人員確認符合資格，就可以用100元現金，兌換「市場減碳券」1份，每一份是2張各100元的市場減碳券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。