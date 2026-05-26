三總基隆分院將新建醫療大樓 市府團隊對接協助早日完工提升醫療量能

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後提供250床醫療照護空間。基隆市副市長方定安聽取院方簡報後表示，市府全力支持重大醫療建設，指示相關局處與院方合作，早日提升基隆在地醫療量能。

三總規畫在基隆分院正榮院區新建醫療大樓，提供基隆民眾更完善、現代化的醫療照護環境。這項計畫今年3月已獲衛生福利部核准，完工後可加150床，共提供250床優質醫療照護空間。

基市府今天表示，副市長方定安昨與衛生局長張賢政，以及市府都市發展處、消防局等局處人員，前往院區實地視察，並聽取院方簡報工程規畫。

基隆市65歲以上人口比例達22.65%，高於全國平均20.36%，已成為超高齡社會，對急重症、慢性病、復健及長照等醫療需求持續攀升。

方定安表示，市府始終將提升醫療可近性與強化在地醫療量能列為施政重點，三總新建醫療大樓計畫是基隆醫療發展重要里程碑，未來持續推動各項醫療資源布建與健康照護政策，打造更完善、安全的醫療照護環境。

三軍總醫院基隆分院長年肩負基隆地區軍民健康照護重要任務，規畫興建的新醫療大樓完工後，將可大幅提升急性病床、重症照護及長照服務量能，同時導入智慧醫療系統與現代化醫療設備，強化在地醫療服務品質。

市府全力支持重大醫療建設、提升基隆在地醫療量能的決心，希望未來民眾面對急重症或高齡照護需求時，可望減少跨縣市奔波，在地即可獲得更即時、完善的醫療服務。

出席會議的相關局處，也針對後續工程與行政程序提供意見。都市發展處將在建照申請、都市設計審議及周邊交通動線，在符合法規前提下加速行政流程。消防局會提前針對防災避難設計與消防安全設備進行評估，確保未來醫護人員及病患安全。衛生局協助病床擴充配置及醫療法規相關作業，協助院方完善軟硬體建設。

三總基隆分院院長廖國秀說，感謝市府團隊對三總醫療建設的重視與支持，院方未來將持續秉持「軍民一家」精神，與市府保持密切合作，盼透過中央、地方與醫院三方攜手，讓新建醫療大樓早日完工啟用，為基隆市民提供更周延、安全且高品質的醫療服務。

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，完工後可提供250床優質醫療照護空間。圖／基市府提供

三軍總醫院基隆分院規畫新建醫療大樓計畫，基隆市副市長方定安（左）帶領相關局處與院方開會，共定促成工程早日完工，提升基隆在地醫療量能。圖／基市府提供