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花蓮市擬試辦機車停騎樓 年底前完成評估規畫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，面臨遭檢舉開罰風險，縣府建設處著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。圖／聯合報系資料照片
花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，面臨遭檢舉開罰風險，縣府建設處著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。圖／聯合報系資料照片

花蓮市區機車停車空間不足，遭舉發違停騎樓案增多，去年超過一千兩百件，今年至四月底累計已六百八十件，引發民怨。議員建議參考其他縣市，有條件試辦開放騎樓停慢車。縣府建設處回應，已評估停車需求與容量，盼年底前完成規畫。

民進黨議員張美慧指出，早在五年前就曾建議，在不影響行人通行下，試辦開放騎樓停放慢車，至今未見具體進展，服務處持續接獲民眾陳情，抱怨遭舉發開單。

張美慧表示，五年前花蓮市區約有一千兩百格機車位，縣府與市公所透過人行道改善工程增設機車格，截至今年三月，花蓮市機車數已達六點一萬輛，若加上鄰近的吉安鄉通勤車流，整體恐近十萬輛，現有停車空間明顯不足，騎樓停車不應只靠取締與罰單，應納整體交通規畫，兼顧供需。

她舉目前包括宜蘭、基隆、雙北、桃竹及台南、高雄等縣市，皆採有條件開放騎樓停慢車，建議縣府參考試辦。

建設處長鄧子榆回應，中央修正道路交通管理處罰條例後，地方政府確實可自行評估，地方對是否開放騎樓停車看法兩極，後續須與鄉鎮市公所、警方及道路主管機關協調，會在年底前完成評估與規畫。

騎樓 花蓮 張美慧

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