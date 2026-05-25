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謝國樑在市政說明會分享已完成市政建設成績 預告遊艇碼頭等重大建設

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與在地安和、慈仁、干城、定邦里等出席民眾，分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。

謝國樑表示，市府近年在交通安全、城市建設及生活照護等面向持續努力，也逐漸展現成果。包括騎樓整平、行人有序專案及全齡照護等，都在政府評比獲得優異成績。

在市容改善方面，謝國樑說，市府持續推動騎樓整平政策，至去年底已完成1萬4624平方公尺、總長4018公尺。未來兩年將持續推動田寮河兩側環境改善工程，進一步提升市區景觀品質與人行安全。

交通安全方面，市府分析行人事故原因後，發現除車輛未禮讓外，行人未依標誌標線通行也是重要因素，前年11月推動行人有序專案，透過宣導、執法及工程改善三管齊下。政策推動後成效顯著，去年行人交通事故共202件，較前一年年360件減少158件，降幅達43.8%。

謝國樑也提及基隆捷運、北五堵開發及八斗子遊艇碼頭等重大建設願景，希望能帶動城市長遠發展。謝說，八斗子遊艇碼頭未來將朝國際級遊艇港方向發展，結合遊艇服務、海洋教育及休閒娛樂等多元機能，預計5年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施，整體投資金額約20億元，預估可創造500個就業機會，帶動海洋產業及地方經濟發展。

謝國樑談到中秋節推出「長樂65專案」，針對設籍基隆滿3年，且年滿65歲長者發放6500元敬老禮金，獲得現場民眾熱烈掌聲回應。謝國樑說，市府團隊將秉持為民服務精神，持續精進各項施政作為，讓市民享有更優質的生活環境。

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚在安樂區市政說明會，與出席民眾分享市政成果及未來建設規畫，並聆聽民眾意見與需求，做為施政參考的依據。圖／基市府提供

謝國樑 遊艇 基隆

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