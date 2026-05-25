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宜蘭「第八屆藝穗盃街舞大賽」掀熱潮 總獎金10萬4千歡迎報名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供
每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供

今年宜蘭羅東藝穗節活動開幕後的隔天，迎接人氣超高的「藝穗盃街舞大賽」。羅東鎮公所今天公布「第八屆藝穗盃街舞大賽」報名比賽方式，報名隊伍限25組，每隊人數及舞風不限，當天比賽後選出冠軍隊獎金4萬元、亞軍獎金2萬5千元、季軍獎金1萬元，另有優選及佳作數名也都有獎金。

羅東鎮一年一度大型旗艦活動「羅東藝穗節」訂7月11日登場，緊接著隔天就是7月12日「藝穗盃街舞大賽」，比賽將在12日當晚6時30分羅東鎮中山公園舉行，每名參賽者僅限報名一隊，不能跨隊，為了讓年輕朋友盡情發揮，不會限制各隊的舞蹈風格，而且每隊的參賽人數也不限制。

鎮長吳秋齡邀請全國街舞愛好者一起參與，透過競賽方式舞出年輕活力，去年參賽團體各個大展身手，今年預計頒發獎項有冠軍隊、亞軍隊、季軍隊，優選5隊及佳作2隊，鎮公所鼓勵所有熱愛跳舞的年輕人藉舞藝競技發揮所長、實現夢想，活動總獎金高達10萬4千元。

鎮公所表示，比賽當天將選出冠軍一隊獎金4萬元、亞軍一隊獎金2萬5千元、季軍一隊獎金1萬元、優選5隊各5千元、佳作2隊各2千元。採網路報名並酌收保證金2000元，全程參與隊舞，比賽活動結束後將全額退費。

比賽報名日期自5月29日（周五）上午9時起起至6月16日（周二）下午4時，詳情請至羅東鎮公所、觀光發展所官方網站及FB粉絲頁，歡迎國內外街舞高手踴躍報名挑戰。

每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供
每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供

每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供
每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供

每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供
每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供

每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供
每年羅東「藝穗盃街舞大賽」總能掀起熱潮，今年比賽訂於5月29日起網路報名，總總獎金10萬4千元。圖／鎮公所提供

街舞 宜蘭 羅東

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