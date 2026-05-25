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花蓮去年開罰逾1200件機車停騎樓 縣府評估年底前試辦開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，卻面臨遭檢舉開罰風險，縣府建設處已著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。本報資料照片
花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，卻面臨遭檢舉開罰風險，縣府建設處已著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。本報資料照片

花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，卻面臨遭檢舉開罰風險，有議員今天在縣政總質詢建議，縣府可參考其他縣市做法，有條件試辦開放騎樓停放慢車。縣府建設處回應，已著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。

民進黨籍縣議員張美慧指出，自己早在5年前就曾建議，在不影響行人通行前提下，試辦開放騎樓停放慢車，但至今未見具體進展，導致議員服務處持續接獲民眾陳情，抱怨停放在騎樓的機車遭警方舉發開單。

張美慧表示，5年前花蓮市區約有1200格機車停車位，縣府與市公所雖透過人行道改善工程增設機車格，但截至今年3月，花蓮市機車數量已達6.1萬輛，若再加上鄰近吉安鄉通勤車流，整體機車數量恐接近10萬輛，現有停車空間明顯不足。

張美慧也引用警方統計指出，去年花蓮市共舉發超過1200件騎樓違規停放案件，今年截至4月底已有680件，有民眾僅將機車停在自家樓下，仍因遭檢舉被開罰，引發不少怨言，認為騎樓停車問題不應只靠取締與罰單處理，而應納入整體城市交通規畫。

她提到，中央已修法授權地方政府可自行決定是否開放騎樓或人行道停放慢車，目前包括宜蘭、基隆、新北、台北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、台南及高雄等縣市，皆已採有條件開放方式辦理，苗栗與南投也在研議中，建議縣府可參考相關案例推動試辦。

建設處長鄧子榆回應，中央修正道路交通管理處罰條例後，地方政府確實可自行評估開放騎樓或人行道停放慢車。目前交通科已開始蒐集其他縣市作法，並研擬後續行政配套。

鄧子榆坦言，地方對是否開放騎樓停車看法兩極，後續除須與鄉鎮市公所、警方及道路主管機關協調，也要盤點花蓮市停車格數量與實際需求，建設處將盡力於年底前完成相關評估與規畫，推動試辦方案。

花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，卻面臨遭檢舉開罰風險，縣府建設處已著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。記者王思慧／攝影
花蓮市區機車停車空間不足，民眾只能將車輛暫停騎樓，卻面臨遭檢舉開罰風險，縣府建設處已著手評估市區停車需求與容量，盼年底前完成相關規畫。記者王思慧／攝影

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