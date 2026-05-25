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超搶手宜蘭市「市場減碳劵」來了！6月2日至9日兌換地點一次看
為宣導民眾環保理念，活絡消費買氣，宜蘭市公所配合經濟部減碳政策，推出「宜蘭市市場減碳券」，消費者前往指定市場消費（不限商品及金額），並持環保購物容器前往各市場指定兌換處，經工作人員確認符合資格，就可以用100元現金，兌換「市場減碳券」1份，每一份是2張各100元的市場減碳券。
兌換領取「市場減碳券」的地點及時間如下：南館市場中庭 1樓服務中心前6月2 日（周二）上午8時50分至9時20分；南館市場地下室6月3日 （周三）上午8時50分至9時20分；北館市場店鋪區6月4日 （周四）上午8時50分至9時20分；綠九市場中庭廣場6月8日（周一）上午8時50分至9時20分；北門黃昏市場休憩區6月9日（周二）下午2時至2時30分。
市公所說，活動期間前往指定市集不限消費商品及金額，並自備環保袋、環保杯或環保餐具組，前往指定地點經工作人員確認，即可以100元現金，兌換200元「市場減碳券」1份，每場次準備300份，換完為止，減碳券使用期限至6月21日。詳細活動資訊可至 Facebook 粉專「來宜蘭逛市場－宜蘭市場放送頭」查詢。
市長陳美玲指出，傳統市場不僅是民眾日常採買的重要場域，也是推動環保生活的重要據點，希望透過市場減碳券活動，鼓勵民眾養成自備環保用品的習慣，減少一次性用品使用，將環保理念落實於日常生活中，同時帶動市場買氣，支持在地攤商，營造兼具環保與經濟效益的消費環境。️
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