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重要民俗傳承 港口部落豐年祭籌備委員會添新力

中央社／ 台北25日電

重要民俗「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，文化部表示，將持續協助保存者永續傳承。

「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」於2011年登錄為重要民俗，認定保存者為「花蓮縣吉浦巒文化發展協會」，執行保存維護計畫及調查記錄等工作。

文化部今天發布新聞稿表示，為結合部落傳統組織，花蓮縣政府於2024年向文化部提報新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，文化部依據文化資產保存法辦理認定程序，經原住民族重要民俗審議會決議通過。

此次新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，是由mama no kapah（青年之父）領導的籌備委員組成，委員會致力於保存Makotaay（港口）部落ilisin豐年祭的傳統，儀式中男性年齡階層分工合作，由mamano kapah負責統籌，確保各項祭儀執行。

審議委員孫大川在審議會上表示，「港口部落豐年祭籌備委員會」對祭儀運行的方式、知識都有清楚的認知，並有多年實踐經驗，具保存維護能力。政治大學原住民族研究中心主任黃季平也表示，由mama nokapah領導的籌備委員會，具備協助推動ilisin的進行，並且願意做保存維護的工作。

文化部表示，此次「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，後續將與花蓮縣吉浦巒文化發展協會共同傳承祭儀保存，促使各項保存維護工作發揮更大效益。文化部將持續協助保存者，讓原住民族民俗無形文化資產永續傳承，彰顯台灣多元文化價值。

豐年祭 花蓮 文化部 原鄉部落

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