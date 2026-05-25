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修樹、水溝免分期 花蓮里長作業費翻倍強化地方服務

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府宣布，村里長基層作業經費提高至每年30萬元。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府宣布，村里長基層作業經費提高至每年30萬元。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府宣布調升「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」，即日起實施並追溯自今年1月1日生效。其中，村里長基層作業經費提高至每年30萬元，鄰長服務費每月增為2000元，並追溯至今年元旦，盼強化地方基層服務與公共事務推動能量。

縣府表示，全縣178位村里長的基層作業經費，將由原本每人每年15萬5000元提高至30萬元；3730位鄰長的為民服務費，則從每月1000元調升至2000元；另鄰長保險費也由每年250元提高至最高補助1200元，依各公所決標金額核實補助。

縣府指出，村里長屬無給職，基層作業經費屬執行地方公共事務的公款，主要運用於村里環境改善、公共設施簡易維護、災情查報、政令宣導、關懷訪視及行政聯繫等用途，鄰長服務費及保險費也限於執行職務相關事項。

縣府強調，村里長與鄰長長期穿梭社區巷弄，協助反映民意、環境整頓、防災防疫及緊急通報，是地方治理的重要第一線人員，此次調升措施，希望提供更完善的制度支持，減輕基層推動事務的壓力，相關經費核定後，將盡速撥交全縣13鄉鎮市公所辦理發放及核銷作業。

對於經費調升，花蓮市民族里長張東耀表示，基層作業經費用於緊急修繕，例如水溝改善、樹木修剪或設施汰換等，過去經費有限，常需分年分批施作，甚至還得向代表或議員爭取補助，「有時只能先做一半，剩下等明年有錢再處理」，經費增加後，許多地方工程可望一次到位，提升處理效率與服務品質。

花蓮市民生里長吳明崇認為，過去推動地方建設常因預算不足受限，如今經費提高後，將有助基層推動更多為民服務工作，改善社區環境與居民生活品質。

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