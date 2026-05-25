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花蓮縣村里長作業費、鄰長服務費調升 溯自1月1日適用

中央社／ 花蓮25日電

花蓮縣府宣布，村里長基層作業經費調升至每年30萬元、鄰長為民服務費提高至每月2000元、鄰長保險費調高至最高每人每年補助1200元；其中，前兩項追溯自1月1日起適用，盼提升基層公共事務推動效能。

花蓮縣政府發布訊息表示，內政部於本月18日依地方制度法核定花蓮縣115年度總預算，花蓮縣政府原規劃115年度推動的「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」3項調升措施，將自即日起施行。

縣府表示，村里長及鄰長長期站在服務鄉親第一線，協助政令宣導、民情反映、環境維護、關懷訪視，以及防災、防疫等災害預防、通報與緊急應變，是縣府治理不可或缺的基層力量，為提升公共事務推動效能，調升相關補助。

縣府說明，此次調整內容包括村里長基層作業經費由每人每年新台幣15萬5000元調升至30萬元、鄰長為民服務費由每人每月1000元調升至2000元，鄰長保險費則由每人每年250元調升至1200元；以執行村里長、鄰長職務相關事項為限，可支應村里環境小型改善、公共設施簡易維護、災情查報、政令宣導、關懷訪視、通知聯繫及必要行政支出等事項。

縣府指出，後續將依核定預算及作業程序，儘速撥款予全縣13鄉鎮市公所執行，協助完成發放及核銷作業；縣府強調，基層服務是縣政推動重要基礎，未來將持續與各鄉鎮市公所、村里鄰長攜手合作，讓政策更貼近民意、落實到每一個村里鄰。

花蓮 內政部 花蓮縣政府

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