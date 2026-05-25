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花一邨案震後重建花蓮首件公辦都更推進 也取得融資

中央社／ 花蓮縣25日電

0403強震受損拆除的花蓮市「花一邨」公辦都更案，日前獲縣府都市更新專案小組審議通過；而地主關切的融資需求，在國家住都中心協助下取得銀行融資，為災後重建注入強心針。

2024年0403強震造成多處建物嚴重受損，其中坐落花蓮市北濱街與海濱街的「花一邨社區前棟」經判定為紅單危樓並已強制拆除；災後，國家住宅及都市更新中心即配合內政部國土管理署召開多次重建說明會，獲得前棟全體所有權人100%同意以公辦都更方式辦理災後重建；此案為花蓮災後重建首案，也是花蓮縣首件公辦都更。

花蓮花一邨公辦都更案再獲進展。本案已於今年5月12日獲花蓮縣政府都市更新專案小組審議通過，原則同意本案後續推動方向。同時，地主關切的融資需求，在國家住都中心協助下取得銀行融資，為災後重建打下關鍵強心針。

國家住都中心今天發布訊息表示，為消弭住戶對於相關程序的陌生與不安，與玉山銀行及此案規劃團隊於21日辦理地主說明會，聚焦「建築細部規劃」及「融資與信託機制」等議題。

國家住都中心指出，將配合都市更新專案小組審議調整方向，再就建築平面配置與空間細節進一步與住戶進行確認，作為後續細部設計及營造工程招標作業參考，讓未來建築規劃更貼近住戶實際生活需求；另外，由玉山銀行代表向住戶說明融資核准條件及後續信託簽約流程，協助住戶掌握後續作業安排與辦理程序。

國家住都中心表示，花一邨案為首件國家住都中心協助社區與銀行共同推動的公辦都市更新案；感謝玉山銀行團隊投入參與及金融服務專業協助，為後續公辦都更案件奠定良好合作模式，將持續秉持公開透明原則，推進各項作業，陪伴住戶完成重建，協助居民早日重返新家園。

玉山銀行 花蓮 內政部

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