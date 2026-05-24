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迎接7億打造宜蘭縣圖書館年底試營運 「詩擂台賽」為蘭陽文學獎揭幕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「進擊的宜蘭．詩擂台賽」融合朗讀與肢體跨域演出，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。圖／縣府提供
「進擊的宜蘭．詩擂台賽」融合朗讀與肢體跨域演出，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。圖／縣府提供

斥資約7億元打造的宜蘭縣立圖書館新建工程力拚年底前開館試營運，為迎接開館盛事，縣府文化局今天在化龍一村推出第二季暖身活動「進擊的宜蘭．詩擂台賽」，融合朗讀與肢體跨域演出，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。

宜蘭縣立圖書館目前主體結構與舊館耐震補強已完工，正展開景觀與室內裝修，未來新館將融合共讀、科學與文學，成為蘭陽閱讀新地標。

為了替開館預熱，「進擊的宜蘭．詩擂台賽」活動邀請在地知名作家一靈、柯蘿緹、徐惠隆、林恕全、陳宜萱、郭霖等人同場競演，由詩人「煮雪的人」主持，以近年受青年關注的「詩擊缽（Poetry Slam）」形式，讓文學創作走向公共參與。

決賽今天由代理縣長林茂盛示範演出，朗讀在地文學巨擘黃春明的作品〈龜山島〉。他說，新館不僅是閱讀空間，更是連結地方文化與文學創作的平台，希望透過詩歌競演與推廣，讓閱讀真正融入日常生活。

文化局指出，本屆蘭陽文學獎以「願是『宜』然成意」為主題，後續將推出「蘭陽文學沙龍」系列活動，包含由文史作家徐惠隆帶領的文學地景走讀，作家郝妮爾、吳緯婷的世代對談與導讀工作坊。

第十二屆蘭陽文學獎徵件至7月10日，徵選類別包含散文、新詩、童話及歌仔戲劇本，歡迎全國各地民眾踴躍書寫蘭陽風情。

斥資約7億元打造的宜蘭縣立圖書館新建工程力拚年底前開館試營運，圖為外觀模型。圖／縣府提供
斥資約7億元打造的宜蘭縣立圖書館新建工程力拚年底前開館試營運，圖為外觀模型。圖／縣府提供

「進擊的宜蘭．詩擂台賽」，融合朗讀與肢體跨域演出，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。圖／縣府提供
「進擊的宜蘭．詩擂台賽」，融合朗讀與肢體跨域演出，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。圖／縣府提供

「進擊的宜蘭．詩擂台賽」決賽，今天由代理縣長林茂盛示範演出，朗讀在地文學巨擘黃春明的作品〈龜山島〉。圖／縣府提供
「進擊的宜蘭．詩擂台賽」決賽，今天由代理縣長林茂盛示範演出，朗讀在地文學巨擘黃春明的作品〈龜山島〉。圖／縣府提供

迎接縣圖開館盛事，文化局在化龍一村推出第二季暖身活動「進擊的宜蘭．詩擂台賽」，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。圖／縣府提供
迎接縣圖開館盛事，文化局在化龍一村推出第二季暖身活動「進擊的宜蘭．詩擂台賽」，並同步揭開第十二屆蘭陽文學獎徵文序幕，邀請全國民眾透過書寫感受蘭陽文學的多元魅力。圖／縣府提供

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