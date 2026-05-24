快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮知名壽司新店開幕前做公益 社福孩童初體驗「前一晚興奮睡不著」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影
知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人，孩子們除了開心品嚐壽司，也體驗扭蛋遊戲與日式用餐文化，現場笑聲不斷，為新店開幕增添溫暖氛圍。

今天參與活動的機構包括中華飛揚關懷協會、原住民少年兒童之家、基督教芥菜種會附設花蓮少年之家及基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心。孩子們在店員引導下操作點餐系統、挑選喜愛餐點，並展開食育體驗，學會珍惜食物，也透過扭蛋遊戲感受迴轉壽司特色，享受外出用餐體驗。

黃姓小妹開心地說，得知今天要來享用壽司，昨晚開心得睡不著。另今天剛好有小朋友生日，大家也唱生日快樂慶生，店裡充滿孩子們的歡笑聲。

壽司品牌副經理王沅錡表示，品牌來台12年來持續投入公益，今年更正式啟動「藏壽司愛永續」公益計畫，希望未來只要有新展店的城市，都能舉辦類似活動，邀請弱勢孩童或團體共享歡樂用餐時光。她指出，花蓮是計畫啟動後的第一站，雖然不是今年第一家新店，但因公益規畫近期才完成，因此特別選在花蓮正式起跑。

王沅錡說，希望透過活動讓孩子們感受日本迴轉壽司文化，尤其是深受小朋友喜愛的扭蛋遊戲，未來也將持續推動相關公益行動，把歡樂與關懷帶進更多城市。

原住民少年兒童之家主任杜珍惜表示，接到邀請時非常開心，因為安置機構的孩子平時多以家常菜為主，較少接觸異國料理與特殊用餐形式。這次不只是吃壽司，更是一場文化體驗與社會參與學習。

她透露，孩子們為了這次活動，事前還特地上網搜尋藏壽司相關資訊，前一天就相當期待。到了現場後，大家對平板點餐系統感到新奇，不斷主動詢問操作方式，也勇於自行嘗試，過程充滿探索樂趣。

亞洲藏壽司公司財務長野島茂則表示，希望孩子們能開心享受壽司，同時體驗日本迴轉壽司文化，也藉此傳遞珍惜食物的重要觀念。

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影
知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影
知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影
知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影
知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

花蓮 壽司 公益

延伸閱讀

桃市消防局「四大專家」闖進國小 五權學童嗨玩防災遊樂園

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

台積電基金會率新竹實中學生 抵雲林為偏鄉學童科普交流

相關新聞

影／「愛嶼搖滾」42組卡司齊聚基隆港邊 今起2天引爆音樂熱潮

基隆年度代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」今起為期兩天在國門廣場登場，42組樂團接力演唱，拉開音樂祭序幕，現場聚集許多樂迷與年輕人，港邊充滿音樂聲與熱情歡呼，展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。

花蓮知名壽司新店開幕前做公益 社福孩童初體驗「前一晚興奮睡不著」

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人，孩子們除了開心品嚐壽司，也體驗扭蛋遊戲與日式用餐文化，現場笑聲不斷，為新店開幕增添溫暖氛圍。

花蓮敬老愛心車補助升級 6月起補助提高至1500元

花蓮縣政府推動敬老愛心計程車政策成效顯著，因應高齡化趨勢與長者搭車需求增加，原訂今年調升補助額度，卻一度受115年度總預算爭議影響延宕；隨著內政部日前同意總預算通過，縣府宣布6月1日起，愛心計程車每月補助上限將由1000元提高至1500元，減輕長者與身障者交通負擔。

基隆城市祈禱餐會牧者祝福 謝國樑：打造有愛城市是目標

第四屆基隆城市祈禱餐會今天在長榮桂冠彭園會館舉行，基隆市長謝國樑率市府團隊多位主管出席，與地方民意代表、眾多教會牧者及社會各界代表齊聚一堂。牧者們除為謝國樑市長與市政團隊逐一致上祝福與代禱，謝國樑說，希望基隆能夠在正確的方向上穩健成長，「打造一座有愛的城市」是市府持續努力的目標。

沒有GPS、靠星辰、海流 「海洋之眼」18天從台東划到淡水

歷經18天海上漂航、橫越161海里黑潮航線，台東跨南島語族舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，今天順利抵達新北淡水河口。這趟沒有GPS、靠星辰、海流與經驗判斷方向的航程，不只是一次航海挑戰，更像是一場把南島文化重新帶回海洋記憶裡的長征。

小確幸！花蓮多鄉鎮普發振興金 富里、壽豐率先發放

花蓮近年接連發生地震、堰塞湖洪患等天災，重創觀光連帶影響經濟，已有5個鄉鎮宣布將發放振興關懷金，其中富里、壽豐最先起跑，近日陸續發放，富里3000元、壽豐2000元；鳳林、瑞穗及光復都要發錢，鳳林及瑞穗各3000元，洪災重災區光復鄉更一口氣普發1萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。