花蓮知名壽司新店開幕前做公益 社福孩童初體驗「前一晚興奮睡不著」

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人，孩子們除了開心品嚐壽司，也體驗扭蛋遊戲與日式用餐文化，現場笑聲不斷，為新店開幕增添溫暖氛圍。

今天參與活動的機構包括中華飛揚關懷協會、原住民少年兒童之家、基督教芥菜種會附設花蓮少年之家及基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心。孩子們在店員引導下操作點餐系統、挑選喜愛餐點，並展開食育體驗，學會珍惜食物，也透過扭蛋遊戲感受迴轉壽司特色，享受外出用餐體驗。

黃姓小妹開心地說，得知今天要來享用壽司，昨晚開心得睡不著。另今天剛好有小朋友生日，大家也唱生日快樂慶生，店裡充滿孩子們的歡笑聲。

壽司品牌副經理王沅錡表示，品牌來台12年來持續投入公益，今年更正式啟動「藏壽司愛永續」公益計畫，希望未來只要有新展店的城市，都能舉辦類似活動，邀請弱勢孩童或團體共享歡樂用餐時光。她指出，花蓮是計畫啟動後的第一站，雖然不是今年第一家新店，但因公益規畫近期才完成，因此特別選在花蓮正式起跑。

王沅錡說，希望透過活動讓孩子們感受日本迴轉壽司文化，尤其是深受小朋友喜愛的扭蛋遊戲，未來也將持續推動相關公益行動，把歡樂與關懷帶進更多城市。

原住民少年兒童之家主任杜珍惜表示，接到邀請時非常開心，因為安置機構的孩子平時多以家常菜為主，較少接觸異國料理與特殊用餐形式。這次不只是吃壽司，更是一場文化體驗與社會參與學習。

她透露，孩子們為了這次活動，事前還特地上網搜尋藏壽司相關資訊，前一天就相當期待。到了現場後，大家對平板點餐系統感到新奇，不斷主動詢問操作方式，也勇於自行嘗試，過程充滿探索樂趣。

亞洲藏壽司公司財務長野島茂則表示，希望孩子們能開心享受壽司，同時體驗日本迴轉壽司文化，也藉此傳遞珍惜食物的重要觀念。

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影

知名日式迴轉壽司品牌在花蓮展店前夕啟動公益活動，今天邀請4間社福機構孩童搶先享用，成為店內第一批客人。記者王思慧／攝影