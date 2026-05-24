花蓮敬老愛心車補助升級 6月起補助提高至1500元

花蓮縣政府推動敬老愛心計程車政策成效顯著，因應高齡化趨勢與長者搭車需求增加，原訂今年調升補助額度，卻一度受115年度總預算爭議影響延宕；隨著內政部日前同意總預算通過，縣府宣布6月1日起，愛心計程車每月補助上限將由1000元提高至1500元，減輕長者與身障者交通負擔。

花蓮縣敬老愛心計程車原先僅提供身心障礙者使用，縣府社會處考量縣內老年人口逐年增加，自113年3月起擴大服務對象至65歲以上長者，提供每趟車資補助7成、每月最高1000元的優惠，民眾只需持敬老愛心卡刷卡即可搭乘，大幅提升長輩外出、採買與就醫便利性。

政策上路後廣受好評，使用量持續成長，從首年約41萬人次增加至去年90萬人次，期間雖曾因合作車隊不足，導致部分地區候車時間較長，但經社會處協調，目前全縣已有13家車行、860輛計程車投入服務，逐步改善搭車需求。

社會處指出，今年原規畫將每月補助上限調高至1500元，但因縣府與議會對總預算內容意見分歧，相關預算一度卡關，縣府4月函請中央協處後，內政部於5月18日核定通過，補助調升方案也確定自6月1日起正式實施。

社會處提醒，申請敬老愛心卡須備妥照片、身分證及身心障礙證明等文件，至各鄉鎮市戶政事務所辦理。補助採每趟7成、公費補貼，自付3成方式，民眾須先行儲值卡片，當月未使用額度不予保留。此外，敬老愛心卡限本人使用，若遭查獲冒用，將停止使用資格，情節重大者恐涉及法律責任。

花蓮縣政府宣布6月1日起，愛心計程車每月補助上限將由1000元提高至1500元。圖／花蓮縣政府提供