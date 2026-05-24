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「宜！蘭人市集─舊匠開市」50家青創品牌與表演在原創館熱鬧登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供

2026首場「宜！蘭人市集—舊匠開市」接連兩天在蘭陽原創館及市民之森廣場登場，首日即吸引許多民眾攜家帶眷走進宜蘭舊城，透過市集、展演、走讀與互動體驗，感受宜蘭傳統文化與青年創意交織出的城市魅力。今天從上午10時至下午5時仍有市集與表演活動，民眾可前往休閒放鬆。

宜蘭縣政府打造的「宜!蘭人市集」，持續作為青年創業與地方創生的重要平台，這次以「舊匠開市」為主題，集結超過50家青創品牌參與，涵蓋文創手作、在地美食、友善農產、公益環保、身心療癒及美味餐車等多元類型，可供品嚐美食、選購特色商品，認識宜蘭青創業者的品牌故事。

代理縣長林茂盛表示，縣府持續透過青年創業輔導、品牌培力及行銷推廣等方式，打造青年安心創業的環境，「宜！蘭人市集」更是青年品牌累積實戰經驗、與市場對話的重要舞台，自2020年辦理至今，已超過800組青創品牌參與市集活動，更多人看見宜蘭青年創新創業的實力與地方發展的可能性。

市集首度在蘭陽原創館及市民之森廣場辦理，其中蘭陽原創館為原住民族文化產業的重要據點。兩天安排共十幾場藝文展演節目，今天24日有原民創作歌手「湯真」、國家級傳統表演藝術保存團體「壯三新涼樂團」、夏至愛樂大提琴室內樂團，壓軸演出是「瑪嘎巴嗨文化藝術團」；親子劇場則有童趣說故事、北管樂，以及吹泡泡DIY等多樣展演。

除了雙舞台表演外，市集也邀請到工藝達人開設8場次工藝手作體驗，包含春仔花、藤編、陶藝、茶葉香椎、剪黏、蓪草花及紙文化等，民眾透過親手製作，重新感受傳統工藝與生活文化的溫度。

市集響應環保，凡是自備餐具、追蹤按讚「宜!蘭人市集」粉絲專頁及市集不限金額消費，可兌換市集限定的茄芷袋；現場也提供環保餐具租借服務，並與慈濟環保工作站合作垃圾分類減量推廣。

民眾參與消費、走讀、體驗及公益行動還可集章抽獎，提供上百份品牌好禮及文創小物。更多活動詳情，請持續關注「宜！蘭人市集」粉絲專頁。

「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供

「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供

「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集—舊匠開市」位於蘭陽原創館與市民之森廣場，市集有很多青創品牌及特色產品，大小舞台精彩演出。圖／縣府提供

「宜！蘭人市集—舊匠開市」今天的主舞台演出時段。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集—舊匠開市」今天的主舞台演出時段。圖／縣府提供

「宜！蘭人市集—舊匠開市」今天的親子活動演出。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集—舊匠開市」今天的親子活動演出。圖／縣府提供

市集 宜蘭 文創

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