影／「愛嶼搖滾」42組卡司齊聚基隆港邊 今起2天引爆音樂熱潮

基隆年度代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」今起為期兩天在國門廣場登場，42組樂團接力演唱，拉開音樂祭序幕，現場聚集許多樂迷與年輕人，港邊充滿音樂聲與熱情歡呼，展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。

今年「愛嶼搖滾」卡司陣容堅強，除人氣壓軸樂團「血肉果汁機」與「傷心欲絕」外，也邀請日本搖滾樂團Maki與KUZIRA跨海來台演出。音樂祭共集結42組海內外演出卡司，於三大舞台輪番熱力開唱，除國內知名樂團外，也包含從校際音樂大賽脫穎而出的4組潛力新秀，展現基隆扶植青年音樂文化的成果。

今天現場除了精采演出，也設有多元市集攤位，提供美食與飲品，讓民眾在享受音樂之餘也能感受基隆夜港氛圍。市議員宋瑋莉、秦鉦等也都到場，明天還有一天，歡迎民眾參與。

邱佩琳表示，截至今日下午，現場累積人次已突破7萬人，今年首度邀請日本樂團來到基隆演出，希望讓「愛嶼搖滾」不只是台灣知名音樂祭，更逐步成為國際音樂盛事。去年活動共吸引15萬人次參與，今年則朝20萬人次目標邁進。

邱佩琳說，市府持續推動校際音樂大賽，鼓勵年輕世代投入音樂創作與表演，希望透過這樣的平台，讓更多年輕人展現自己的才華與能量，也期盼未來能從這裡誕生下一個全台知名的音樂團體，讓基隆成為孕育音樂夢想的重要城市。

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供