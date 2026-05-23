快訊

畫面曝！毒駕男自撞後「急速倒車轉圈」 輾壓待轉機車姊妹1死1傷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「愛嶼搖滾」42組卡司齊聚基隆港邊 今起2天引爆音樂熱潮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆年度代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」今起為期兩天在國門廣場登場，42組樂團接力演唱。圖／基隆市政府提供
基隆年度代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」今起為期兩天在國門廣場登場，42組樂團接力演唱。圖／基隆市政府提供

基隆年度代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」今起為期兩天在國門廣場登場，42組樂團接力演唱，拉開音樂祭序幕，現場聚集許多樂迷與年輕人，港邊充滿音樂聲與熱情歡呼，展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。

今年「愛嶼搖滾」卡司陣容堅強，除人氣壓軸樂團「血肉果汁機」與「傷心欲絕」外，也邀請日本搖滾樂團Maki與KUZIRA跨海來台演出。音樂祭共集結42組海內外演出卡司，於三大舞台輪番熱力開唱，除國內知名樂團外，也包含從校際音樂大賽脫穎而出的4組潛力新秀，展現基隆扶植青年音樂文化的成果。

今天現場除了精采演出，也設有多元市集攤位，提供美食與飲品，讓民眾在享受音樂之餘也能感受基隆夜港氛圍。市議員宋瑋莉、秦鉦等也都到場，明天還有一天，歡迎民眾參與。

邱佩琳表示，截至今日下午，現場累積人次已突破7萬人，今年首度邀請日本樂團來到基隆演出，希望讓「愛嶼搖滾」不只是台灣知名音樂祭，更逐步成為國際音樂盛事。去年活動共吸引15萬人次參與，今年則朝20萬人次目標邁進。

邱佩琳說，市府持續推動校際音樂大賽，鼓勵年輕世代投入音樂創作與表演，希望透過這樣的平台，讓更多年輕人展現自己的才華與能量，也期盼未來能從這裡誕生下一個全台知名的音樂團體，讓基隆成為孕育音樂夢想的重要城市。

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供
「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供
「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供
「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供

「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供
「愛嶼搖滾」展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。圖／基隆市政府提供

基隆 邱佩琳

延伸閱讀

孕育張懸、蘇打綠！獨立音樂場館「The Wall」2003 年開幕

碧潭水舞全新曲目本周末登場 炫彩大舞台、飛板秀接力High翻天

騎單車海線采風！梧棲藝文季首發打卡海洋館 預告濱海祭掀狂潮

大提琴家張正傑委創新曲「基隆嶼」 與家鄉對話

相關新聞

影／「愛嶼搖滾」42組卡司齊聚基隆港邊 今起2天引爆音樂熱潮

基隆年度代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」今起為期兩天在國門廣場登場，42組樂團接力演唱，拉開音樂祭序幕，現場聚集許多樂迷與年輕人，港邊充滿音樂聲與熱情歡呼，展現基隆的海港音樂魅力，副市長邱佩琳也到場與民眾一同感受搖滾能量。

基隆城市祈禱餐會牧者祝福 謝國樑：打造有愛城市是目標

第四屆基隆城市祈禱餐會今天在長榮桂冠彭園會館舉行，基隆市長謝國樑率市府團隊多位主管出席，與地方民意代表、眾多教會牧者及社會各界代表齊聚一堂。牧者們除為謝國樑市長與市政團隊逐一致上祝福與代禱，謝國樑說，希望基隆能夠在正確的方向上穩健成長，「打造一座有愛的城市」是市府持續努力的目標。

沒有GPS、靠星辰、海流 「海洋之眼」18天從台東划到淡水

歷經18天海上漂航、橫越161海里黑潮航線，台東跨南島語族舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，今天順利抵達新北淡水河口。這趟沒有GPS、靠星辰、海流與經驗判斷方向的航程，不只是一次航海挑戰，更像是一場把南島文化重新帶回海洋記憶裡的長征。

小確幸！花蓮多鄉鎮普發振興金 富里、壽豐率先發放

花蓮近年接連發生地震、堰塞湖洪患等天災，重創觀光連帶影響經濟，已有5個鄉鎮宣布將發放振興關懷金，其中富里、壽豐最先起跑，近日陸續發放，富里3000元、壽豐2000元；鳳林、瑞穗及光復都要發錢，鳳林及瑞穗各3000元，洪災重災區光復鄉更一口氣普發1萬元。

理解比責備更重要！前警大校長蔡德輝台東泰源監獄開講

提升第一線矯正人員專業知能，法務部矯正署泰源監獄今舉辦矯正專業講座，特別邀請國內知名犯罪學者、前中央警察大學校長蔡德輝到場演講，以「犯罪學理論在矯正輔導上的應用」為主題，與監所矯正人員分享多年犯罪研究與矯正實務經驗。

台東大武漁港陷「挖了又淤」循環　油帶魚季停辦10多年難復活

台東最南端的大武漁港，長年深受港嘴淤沙問題困擾，每逢東北季風或大浪過後，港道幾乎被淤沙封死，漁船進出困難，甚至連內港都因退潮而見底。從去年10月至今年4月間，不少漁船幾乎無法出海，漁民只能望海興嘆。議員建議從港口結構著手改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。