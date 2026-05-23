基隆城市祈禱餐會牧者祝福 謝國樑：打造有愛城市是目標

第四屆基隆城市祈禱餐會今天在長榮桂冠彭園會館舉行，基隆市長謝國樑率市府團隊多位主管出席，與地方民意代表、眾多教會牧者及社會各界代表齊聚一堂。牧者們除為謝國樑市長與市政團隊逐一致上祝福與代禱，謝國樑說，希望基隆能夠在正確的方向上穩健成長，「打造一座有愛的城市」是市府持續努力的目標。

祈禱餐會由基隆在地多間教會共同籌辦，參與單位包含長老會、浸信會、靈糧堂、喜信會、貴格會及多個福音機構。今年活動以「基隆400、讓愛傳承」為主題，透過共同祈禱，為市政推動、產業發展及城市平安獻上祝福，展現基隆多元信仰文化與城市溫暖力量。

謝國樑表示，感謝所有牧者長期為基隆市政與城市發展禱告，也感謝市府團隊及議會一路以來的支持與協助，讓各項市政工作得以持續推進。他提到，城市的進步與發展並非4年或是8年就能完全展現成果，因此市府始終以長遠眼光規劃建設，希望將對下一代、甚至下下一代最有利的發展方向，逐步扎根於基隆。

謝國樑說，他始終希望基隆能夠在正確的方向上穩健成長，「打造一座有愛的城市」是市府持續努力的目標，持續讓基隆朝向溫暖、有愛的方向前進。

謝國樑指出，自2023年上任後開辦城市祈禱餐會至今，感謝「愛無限」團隊及各教會牧者一路支持與陪伴，讓城市祈禱會越來越有規模，也更加凝聚人心。他強調，如同神對城市的愛不會因時間而停止，基隆城市祈禱會也將持續辦理下去，盼望基隆能在愛與信念中不斷前行。

基隆城市祈禱餐會牧者祝福，謝國樑談到打造有愛城市是目標。圖／基隆市政府提供