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沒有GPS、靠星辰、海流 「海洋之眼」18天從台東划到淡水

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「Mata No Riyal 海洋之眼」今天停靠淡水領袖海洋淡水遊艇碼頭時，吹響海螺號角，替即將登場的台東博覽會「報佳音」。圖／台東縣政府提供
「Mata No Riyal 海洋之眼」今天停靠淡水領袖海洋淡水遊艇碼頭時，吹響海螺號角，替即將登場的台東博覽會「報佳音」。圖／台東縣政府提供

歷經18天海上漂航、橫越161海里黑潮航線，台東跨南島語族舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，今天順利抵達新北淡水河口。這趟沒有GPS、靠星辰、海流與經驗判斷方向的航程，不只是一次航海挑戰，更像是一場把南島文化重新帶回海洋記憶裡的長征。

「Mata No Riyal 海洋之眼」今天停靠淡水領袖海洋淡水遊艇碼頭時，現場鼓聲震天，不少民眾圍觀這艘充滿南島文化意象的傳奇舟船。縣長饒慶鈴迎接船隊，替15位完成艱困航程的水手加油打氣，並向民眾宣告「2026台東博覽會」將於7月3日至8月20日登場，邀請全國民眾到台東感受海洋文化魅力。

這艘舟船被稱為「移動的文化領土」，結合關島查莫洛族、阿美族、達悟族與帛琉等南島智慧打造而成。最特別的是，整艘船沒有使用任何一根鐵釘，而是由雅美（達悟）族工藝師賴謝福生削製上百根「小葉桑木釘（Vuvud）」，再搭配阿美族工藝師Cinaw劉裕義的藤編技法，一點一滴拼組完成。

船隊5月6日自台東新蘭漁港啟航後，一路沿著東海岸北上，途經成功、長濱、石梯坪、花蓮港，再到宜蘭南澳、石城與新北三芝後厝漁港。航行期間不只碰上滯留鋒面、強風豪雨，還得對抗黑潮海流與多變海象，過程相當艱辛。

船員透露，有時海浪一打就是整夜，所有人幾乎無法好好休息，但大家仍咬牙輪流掌舵。因為這趟旅程不只是航海，更像是在重走祖先曾經走過的海路。

饒慶鈴表示，台東是南島文化的重要原鄉，這次15位水手經過超過200小時高強度訓練，在沒有現代導航設備協助下完成航程，展現南島民族「海洋即道路」的精神與智慧。她說，這趟北航除了象徵文化交流，也希望透過舟船靠港，讓更多人重新認識台東深厚的海洋文化。

縣府原民處指出，「Mata No Riyal 海洋之眼」環島總航程預計達647海里，這次北航最重要任務之一，就是替即將登場的台東博覽會「報佳音」。未來船隊還將持續繞行西部海域，最後再返回台東。7月台東博覽會登場時，這艘完成黑潮長征的南島舟船，也將回到台東展出。

歷經18天海上漂航、橫越161海里黑潮航線，台東跨南島語族舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，今天順利抵達新北淡水河口。圖／台東縣政府提供
歷經18天海上漂航、橫越161海里黑潮航線，台東跨南島語族舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，今天順利抵達新北淡水河口。圖／台東縣政府提供

淡水 台東 饒慶鈴

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