快訊

川普不去兒子婚禮「留在白宮」！五角大廈披薩指數暴增…伊朗再關西部領空

別哭！五月天大巨蛋28萬張賣光 最後搶票時間出爐

雲林傳機車拖狗血染馬路 米克斯腳掌「皮肉分離」網轟：怎麼配養狗

聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣進入重建衝刺期 布洛灣、白楊步道為修復重點

中央社／ 花蓮縣23日電

太魯閣國家公園歷經地震、風災重創後逐步修復，太管處長劉守禮表示，今明2年進入災後重建衝刺期，修復重點為受損嚴重的布洛灣聯外道路、白楊步道景點。

劉守禮表示，今年起進入重建衝刺期，修復預算從新台幣2億多元增加至4億多元，涵蓋多項跨年度關鍵工程。

他以布洛灣聯外道路為例，震後因康芮颱風擴災，造成聯外道路嚴重崩塌，重建經費接近1億元；白楊步道也因豪大雨崩塌，造成自來水管線受損，影響天祥地區用水，也在今年進入第一階復原，預計分兩期進行。

劉守禮說，今年也進行太魯閣台地公廁改善、平台區域優化，後續還有污水處理廠整治等規劃。

今年2月重新開放綠水步道、太魯閣台地販賣部等，逐步帶動人流回升。劉守禮說，經遊客中心統計，這幾個月入園人數已逐漸回到地震前，得卡倫步道至大同大禮等山徑步道，獲非常多外國遊客青睞。

劉守禮說，今年初開放的綠水步道，因仍有幾處崩塌較嚴重區域，目前正持續評估擴大開放範圍，配合中橫公路管制放行時段，增加停等時間的旅遊選擇。

太魯閣 太魯閣國家公園 康芮颱風

延伸閱讀

上山賞鳥注意！大雪山林道25日起路面改善 每日整點放行10分鐘

北竿中山國中遷校工程落後超過20% 縣府將解約

中壢網球場封閉10個月 斥資6680萬大翻新

一度無零件可換 馬祖東引三山據點防空砲修復

相關新聞

小確幸！花蓮多鄉鎮普發振興金 富里、壽豐率先發放

花蓮近年接連發生地震、堰塞湖洪患等天災，重創觀光連帶影響經濟，已有5個鄉鎮宣布將發放振興關懷金，其中富里、壽豐最先起跑，近日陸續發放，富里3000元、壽豐2000元；鳳林、瑞穗及光復都要發錢，鳳林及瑞穗各3000元，洪災重災區光復鄉更一口氣普發1萬元。

沒有GPS、靠星辰、海流 「海洋之眼」18天從台東划到淡水

歷經18天海上漂航、橫越161海里黑潮航線，台東跨南島語族舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，今天順利抵達新北淡水河口。這趟沒有GPS、靠星辰、海流與經驗判斷方向的航程，不只是一次航海挑戰，更像是一場把南島文化重新帶回海洋記憶裡的長征。

理解比責備更重要！前警大校長蔡德輝台東泰源監獄開講

提升第一線矯正人員專業知能，法務部矯正署泰源監獄今舉辦矯正專業講座，特別邀請國內知名犯罪學者、前中央警察大學校長蔡德輝到場演講，以「犯罪學理論在矯正輔導上的應用」為主題，與監所矯正人員分享多年犯罪研究與矯正實務經驗。

台東大武漁港陷「挖了又淤」循環　油帶魚季停辦10多年難復活

台東最南端的大武漁港，長年深受港嘴淤沙問題困擾，每逢東北季風或大浪過後，港道幾乎被淤沙封死，漁船進出困難，甚至連內港都因退潮而見底。從去年10月至今年4月間，不少漁船幾乎無法出海，漁民只能望海興嘆。議員建議從港口結構著手改善。

台東最浪漫山景來了！金針山繡球花綻放 一路美到7月

台東太麻里鄉金針山繡球花季即將進入最美時刻！鄉公所表示，目前山區繡球花已綻放約五成，整座山頭逐漸染上藍紫色花海，預計月底將迎來最佳賞花期，花季可一路延續至7月中下旬，邀請民眾趁著夏季走進山林，感受高山花海與山海景致交織的浪漫氛圍。

童子瑋批基隆未申請中央夜市折扣補助 市府：規定由各市集申請

經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔」活動，民眾可用200元換400元，在傳統市場、夜市與攤販集中區消費，帶動買氣。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋批基隆市政府根本沒有提出申請，是嚴重失誤。市府回應，這不是地方政府申請型補助，先前已轉知市場申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。