太魯閣進入重建衝刺期 布洛灣、白楊步道為修復重點

太魯閣國家公園歷經地震、風災重創後逐步修復，太管處長劉守禮表示，今明2年進入災後重建衝刺期，修復重點為受損嚴重的布洛灣聯外道路、白楊步道景點。

劉守禮表示，今年起進入重建衝刺期，修復預算從新台幣2億多元增加至4億多元，涵蓋多項跨年度關鍵工程。

他以布洛灣聯外道路為例，震後因康芮颱風擴災，造成聯外道路嚴重崩塌，重建經費接近1億元；白楊步道也因豪大雨崩塌，造成自來水管線受損，影響天祥地區用水，也在今年進入第一階復原，預計分兩期進行。

劉守禮說，今年也進行太魯閣台地公廁改善、平台區域優化，後續還有污水處理廠整治等規劃。

今年2月重新開放綠水步道、太魯閣台地販賣部等，逐步帶動人流回升。劉守禮說，經遊客中心統計，這幾個月入園人數已逐漸回到地震前，得卡倫步道至大同大禮等山徑步道，獲非常多外國遊客青睞。

劉守禮說，今年初開放的綠水步道，因仍有幾處崩塌較嚴重區域，目前正持續評估擴大開放範圍，配合中橫公路管制放行時段，增加停等時間的旅遊選擇。