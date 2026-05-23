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台東大武漁港陷「挖了又淤」循環　油帶魚季停辦10多年難復活

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東最南端的大武漁港，長年深受港嘴淤沙問題困擾，從去年10月至今年4月間，不少漁船幾乎無法出海，漁民只能望海興嘆。記者尤聰光／攝影
台東最南端的大武漁港，長年深受港嘴淤沙問題困擾，從去年10月至今年4月間，不少漁船幾乎無法出海，漁民只能望海興嘆。記者尤聰光／攝影

台東最南端的大武漁港，長年深受港嘴淤沙問題困擾，每逢東北季風或大浪過後，港道幾乎被淤沙封死，漁船進出困難，甚至連內港都因退潮而見底。從去年10月至今年4月間，不少漁船幾乎無法出海，漁民只能望海興嘆。議員建議從港口結構著手改善。

縣府表示，目前部分大型漁船已改往旭海或富岡等漁港停靠，今年則委託台東區漁會改變過去「災後搶通」模式，改採全年經常性小規模清淤，希望維持小型船筏基本進出功能。漁會指出，透過固定清淤頻率，可增加漁民可出海天數，目前已有部分船隻恢復作業。

近期大武漁港內，常可見退潮後大片泥灘裸露，部分漁船傾斜擱淺在港底，還有船因長期無法作業，船身布滿青苔與海草。即使港嘴持續出動挖土機清淤，但海浪不斷把沙石帶回港口，淤積問題始終難以改善。

當地漁民張正福無奈表示，漁港幾乎年年都碰到相同情況，尤其遇到軍方射擊演習或海象不佳時，漁民更是完全無法出海，船開不出去，大家只能停工，真的苦不堪言。另漁民表示，政府每年投入超過800萬元清淤，但實際成效有限，港嘴仍反覆堵塞。

議員翁麗吟則建議，應從港口結構著手改善，例如縮小港嘴範圍，降低泥砂持續灌入的情況，未來清淤維護也會相對容易。

不過，多數漁民仍認為，現在的清淤措施只是短期應急，根本問題始終沒有解決。地方人士指出，過去曾提出延伸堤防、改善港流方向等工程方案，但遲遲未獲中央核定，如今工程與營建成本年年攀升，整治難度也越來越高。

漁民盼望中央與地方能盡快提出長久改善方案，否則大武漁港恐怕仍將陷入「挖了又淤、淤了再挖」的惡性循環。地方也期待，若港口環境恢復穩定，停辦10多年的大武油帶魚季有機會重新舉辦，帶動南迴沿海觀光與漁業產業再度活絡。

台東 漁民

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