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台東最浪漫山景來了！金針山繡球花綻放 一路美到7月
台東太麻里鄉金針山繡球花季即將進入最美時刻！鄉公所表示，目前山區繡球花已綻放約五成，整座山頭逐漸染上藍紫色花海，預計月底將迎來最佳賞花期，花季可一路延續至7月中下旬，邀請民眾趁著夏季走進山林，感受高山花海與山海景致交織的浪漫氛圍。
公所指出，今年金針山規畫多處特色花區串聯，從山腳一路往上，沿線都能欣賞不同風貌的繡球花景。其中，福晉宮後方賞花秘境主打靜謐山林氛圍，藍紫花海藏身綠意間，宛如秘境；開元農場花區則花團錦簇、步道平緩，適合親子同遊。
而位於高處的金山星空花區，可同時飽覽山景與花景，成為不少遊客拍照打卡熱門景點；青山農場則以繡球花沿山坡鋪展聞名，走進其中彷彿置身療癒系山林世界。
此外，竹林步道秘境也是不少遊客喜愛的景點，竹影搖曳搭配綠意與花景，讓人能放慢步調感受山林寧靜；至於金針山農園與旺旺庭園花區，則以層層堆疊的高山花海與遼闊視野吸引遊客駐足。
另公所指出，沿線各花區周邊也設有咖啡廳、小吃、飲品與休憩空間，方便民眾賞花之餘輕鬆補給，不少遊客每年都會專程上山避暑、拍照，也帶動地方觀光與農產買氣。
有遊客表示，金針山除了夏天金針花季聞名，近年繡球花也越來越受歡迎，尤其山區氣候涼爽，走在花海步道間特別放鬆，很像來到山上的小仙境。
公所提醒，山區道路蜿蜒，民眾上山賞花應注意行車安全，並共同維護環境整潔，讓更多人能欣賞金針山夏季限定的浪漫花海。
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