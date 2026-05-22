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童子瑋批基隆未申請中央夜市折扣補助 市府：規定由各市集申請

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供

經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔」活動，民眾可用200元換400元，在傳統市場、夜市與攤販集中區消費，帶動買氣。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋批基隆市政府根本沒有提出申請，是嚴重失誤。市府回應，這不是地方政府申請型補助，先前已轉知市場申請。

報名簡單中註明「有意願合作之市集，由自理組織自行至報名網站報名。」

童子瑋表示，經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔」活動，本來是一件很好的事情，如果中央有提供資源，地方能主動申請，就能讓市場有折扣、觀光客走進來吃美食，也讓基層攤商增加生意。

童子瑋指出，經他了解才知道不是中央沒有補助基隆，而是基隆市政府產業發展處根本沒有提出申請。中央提供資源，地方政府卻沒有把握機會，讓基隆市場與夜市錯失帶動買氣的補助活動，這是不應該發生的行政疏失。

童子瑋強調，基隆的仁愛市場、廟口夜市、成功市場、安樂市場，都是基隆人生活裡很重要的地方，也是外地朋友認識基隆小吃與城市觀光的重要入口。

童子瑋要求基隆市政府必須對外清楚說明，為什麼沒有申請「來趣・踅市仔」活動，未來如果中央再有類似計畫，市府要如何避免基隆再次錯失。

基隆市政府產業發展處說明，本案為經濟部商業發展署主辦之市場、夜市行銷活動，並非地方政府申請型補助。市府於4月9日接獲中央來函後，已於4月15日正式函轉各公有市場、攤販集中場、仁三路廟口飲食攤販小組及愛四路夜市攤販管理委員會，請相關單位踴躍報名參加。

市府表示，對於有助攤商行銷、活絡消費及帶動人潮的中央資源，均積極協助轉知與媒合，未來也會持續與市場、夜市及商圈保持聯繫，爭取更多資源挹注基隆在地經濟。

民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋，指「來趣・踅市仔」活動，批基隆市政府沒有提出申請，是嚴重失誤，市府反駁。圖／童子瑋辦公室提供

基隆 童子瑋 夜市 補助

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