花蓮縣府為約用員工加薪 324人受惠

花蓮縣府今天宣布將調整基層約用人員薪水，提升到至少最低工資1.1倍的3萬2450元，每人約加薪500到1000元，並回溯自今年起實施，預計7月入帳，盼給基層人員更實質的支持。這項調薪方案，將有324人受惠。

行政院長卓榮泰去年10月主持經發會時，提出對策，要求政府作為加薪引擎，由中央政府帶頭，今年起中央約聘雇人員等基層員工，月薪高於最低工資1.1倍。花蓮縣府也決定為約用人員調薪。

縣府人事處長吳賢惠說，縣府約用人員分成薪點制和基本工資進用兩類，這次調整薪資，基本工資人員調至最低工資1.1倍的3萬2450元，薪點制中最低的230薪點人員調至234薪點的3萬2549元，共324人受惠，占本府及所屬機關人員約4分之1，每人月薪增幅約500到1000元。

吳賢惠表示，調薪案回溯自今年1月1日起實施，預計增加800萬元薪資支出，都是縣預算負擔，目前正在編製薪資，計畫連同回溯補發的薪水，會在7月1日入帳。

縣府表示，近年地震及颱風侵襲，地方復原與振興業務相當繁重，但受限地方行政機關組織準則限制，無法增加編制員額，許多縣務必須仰賴基層約雇、約用及臨時人員協助。

縣府表示，近年物價波動大，也增加生活壓力，因此在財政有餘裕時，提高縣府第一線基層人員待遇，給予最實質的支持，希望留住優秀員工，讓更多花蓮子弟留在家鄉服務，也盼透過這次的加薪案，帶動地方經濟復甦。