治喪不再奔波 台東縣府允補助成功鎮建殯葬禮廳

台東縣東海岸3鄉鎮因長期缺乏合適治喪場所，爭取興建殯葬園區，讓往生者能有尊嚴走完最後一哩路。台東縣政府今天允諾補助經費，將在成功鎮興建殯葬園區禮廳。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，無黨籍縣議員許進榮質詢時表示，台東東海岸的東河鄉、成功鎮及長濱鄉，長期缺乏合適的治喪場所，鄉親引頸期盼讓往生者的最後一哩路走得有尊嚴；希望台東縣政府協助促成殯葬園區禮廳的建設，並詢問縣府目前的具體構想與進度。

台東縣長饒慶鈴答覆表示，東海岸確實有興建禮廳的需求，未來興建完成後，除可滿足在地停棺與公祭儀式需求，還能同步服務長濱、甚至往北的花蓮居民。

台東縣政府祕書長盧協昌補充說明，成功鎮公所最初提出的設計坪數過大，恐不符實際需求，經縣府協調溝通後，建議禮廳規劃大小不同規格，將每坪單價修正，預估總經費約新台幣4000萬元。

盧協昌表示，考量成功鎮公所本身有盈餘，縣府補助經費額度預計會超過一半；至於進度部分，只要公所發包興建的速度愈快，縣府的資金與協助就會愈快到位，期盼府會與地方共同努力，全力促成此民生建設。