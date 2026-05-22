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鋰電池暗藏火災風險！台東強化回收場防火訓練
台東近年資源回收場火警事件受到關注，尤其廢鋰電池在回收、分類與貯存過程中，一旦管理不慎，容易因擠壓、碰撞或高溫引發燃燒風險。環境保護局今舉辦法規與防災訓練，邀集回收處理業者、廢棄物處理業者及16鄉鎮市清潔隊共同參與，強化第一線業者的防火與環境管理能力。
環保局指出，近年全國多起資源回收場火警案例顯示，廢二次鋰電池若未妥善分類與存放，是高風險來源之一，因此此次特別加強相關管理重點宣導，並結合消防局專業人員進行防火訓練與現場演練。
研習訓練在中華紙漿公司台東廠舉行，課程內容涵蓋法規說明、防火實作、消防設備操作，以及溫室氣體排放量計算系統操作等項目，透過理論與實務並行方式，提升業者對場域風險的辨識與應變能力，同時強化低碳與永續管理觀念。
另也實作課程則安排滅火器操作、消防栓使用及AI熱顯影設備介紹，採分組輪流方式進行，讓參與人員實際操作消防設備，熟悉火災發生時的應變流程與初期處置方式，提升現場即時應變能力。
此外，課程也納入AI火災預警技術應用、鋰電池回收貯存安全注意事項，以及溫室氣體排放量計算系統操作說明等內容，協助業者同步掌握智慧監測與減碳管理工具。
環保局強調，未來將持續透過宣導輔導、聯合稽查與現場訪視等方式，協助業者建立自主管理機制，並導入科技監測工具，降低災害風險，推動資源循環產業朝安全與永續方向發展。
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