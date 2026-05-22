鋰電池暗藏火災風險！台東強化回收場防火訓練

農糧署東區分署爆發性騷霸凌案件，宜蘭辦事處一名女性職員指控，男主管長期以言語霸凌，上月還因她現地訪視，竟遭當眾羞辱「輔導到床上去了嗎？」；這名女職員說，因長期身處高壓且具羞辱性的職場，身心重創還求助身心科。東分署副分署長陳吉村說，接到申訴後已啟動調查。

2026-05-22 11:41