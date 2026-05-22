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花蓮縣長盃拔河賽選手骨折...主辦竟未投保 體育會認有行政疏失

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員楊華美接獲陳情，指上月舉辦的縣長盃五人制拔河賽竟未投保，要求縣府啟動調查。圖／楊華美服務處提供
花蓮縣議員楊華美接獲陳情，指上月舉辦的縣長盃五人制拔河賽竟未投保，要求縣府啟動調查。圖／楊華美服務處提供

花蓮體育會上月舉辦「縣長盃五人制拔河運動錦標賽」，有選手受傷疑似骨折，但討論後續賠償事，發現主辦單位竟未投保公共意外責任險；體育會坦言有行政疏失，雙方因賠償金額沒有共識，正申請第三次調解，未來辦理各項賽事，會強化督導，若未依規定辦理保險，最嚴重將停止辦理。

縣議員樺華美接獲陳情，指體育會上月在明義國小舉辦「花蓮縣縣長盃五人制拔河運動錦標賽」，有一名選手摔倒骨折，後續討論賠償事宜時，竟發現這場比賽沒有投保公共意外責任險，承辦賽事的單項運動委員會稱因是「推廣性質」，沒有編列保險預算。

「縣長盃賽事竟然沒保險」，楊華美說，縣長盃不是一般民間活動，是官方冠名的地方賽事，卻連最基本的保險都沒有，已經嚴重損害縣府形象，要求縣府負責行政監督責任，啟動調查。

花蓮縣體育會表示，這項賽事由拔河委員會負責執行，當時這名選手跌倒受傷，現場防護人員第一時間即處置並協助，後續調查原因，懷疑是因現場環境背景音哨音干擾，造成這名選手以為比賽已經開始，提前施力而受傷。

體育會表示，上月12日得知選手疑似骨折，就協助就醫，手術當天也有前往關懷，拔河委員會總幹事14日到院探視，有持續關心復原情況。

體育會表示，雙方於4月30日及5月13日兩度調解，考量傷者醫療支出約5萬多元，因此提出10萬元慰問金，但雙方對於部分求償項目及金額看法不同，沒有達成共識，已申請第三次調解。

對於賽事沒有保險，體育會致歉坦言有行政疏失，未來體育會及所屬的各項委員會辦比賽時，除要求提升現場安全控管、降低環境干擾，也要求活動前7天完成保險，且須將相關證明文件送體育會核備，若未依規定完成，將撤銷辦理名義、不核銷經費，必要時停辦活動。

花蓮縣長盃五人制拔河賽上月在明義國小舉行，圖為賽事現場，與新聞無關。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣長盃五人制拔河賽上月在明義國小舉行，圖為賽事現場，與新聞無關。圖／花蓮縣消防局提供

骨折 花蓮 體育

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