台東猴害越演越烈 縣府緊急追加300萬防猴害、救農損

近年台東獼猴數量明顯增加，從山區一路往平地擴散，農田、果園甚至住家周邊都頻頻出現猴群蹤跡，讓不少農民苦不堪言。由於中央今年取消猴害防治補助，地方防治工作面臨經費缺口，縣府決定自籌經費，追加編列300萬元預算，優先用於架設防猴電圍網，希望減輕農民損失。

縣議員楊秋珍今在議會總質詢時指出，近年猴害問題已從零星事件演變成全縣性問題，不少農民辛苦栽種的水果、玉米與蔬菜，常常一夜之間被猴群破壞殆盡。部分地區甚至出現猴子闖入住家翻找食物、驚擾長者與孩童情形，讓居民相當困擾。

她表示，現行法規雖允許在危及安全情況下進行驅離，但多數農民對野生動物保育法規定並不熟悉，擔心稍有不慎就會觸法，只能眼睜睜看著作物被吃光。再加上中央刪除相關補助後，地方原本的巡守、驅趕及防治措施經費也受到影響，基層壓力越來越沉重。

楊秋珍也建議，中央應重新檢討現行補助制度，將嚴重猴害造成的農損，比照天然災害納入救助機制，減輕農民負擔。

對此，縣長饒慶鈴表示，猴害問題近年確實越來越嚴重，已不只是台東單一縣市面臨的困境，縣府將向中央反映地方實際情況，並研議結合其他同樣受猴害影響的縣市共同爭取支持。她認為，若能比照天然災害建立補助機制，對農民將是一項重要保障。

縣府農業處長許家豪指出，由於中央今年停止相關補助，縣府為避免防治工作出現空窗，已追加編列300萬元預算，將優先投入防猴電圍網建置。除了可防範獼猴入侵農地，對東海岸及山區常見的山豬、山羌等野生動物，也具有一定阻隔效果。

不少農民則表示，猴群現在越來越不怕人，白天就直接跑進果園，傳統敲鑼、放鞭炮的效果已有限，希望政府除了短期防治措施，也能建立更長期完整的野生動物管理機制，否則農民未來恐怕會越來越不敢種。