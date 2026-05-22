海風吹...台東海線新設公車亭鏽蝕惹怨 議員批「設計沒做功課」

台東縣政府與公路局合作推動「改善全縣公車亭計畫」，原本希望改善民眾候車環境，讓偏鄉與海線居民不必日曬雨淋等車，不過東海岸部分新設公車亭啟用沒多久，就陸續出現鏽蝕情況，引發地方居民及議員質疑設計與後續維管機制出了問題。

縣府交通及養護工程處長劉俊毅表示，目前公車亭改善計畫仍持續進行，後續設計部分將再與承包商討論，對於材質與耐候性會重新檢討評估。至於已出現鏽蝕的公車亭，也將進行全面檢視與防鏽維護，後續再與各鄉鎮公所協調接管，希望建立較完整的維護機制。

縣議員楊秋珍今天在議會總質詢時指出，東海岸長年受海風、鹽分與潮濕氣候影響，環境條件與市區截然不同，但縣府設置的部分公車亭，卻仍大量採用鐵製或鋼製材質，完工後不久便出現鏽斑，甚至部分結構已有老化跡象，顯示工程規畫明顯未考量當地特殊環境。

她認為，公共工程不應只是「蓋了就好」，而是從設計、材料到後續維護，都應納入整體思考。尤其東海岸屬高鹽害地區，若未依環境條件選擇耐候材料，未來恐怕每隔幾年就得重新整修，不但增加公帑支出，也讓民眾對公共建設品質失去信心。

楊秋珍表示，部分民眾原本期待新公車亭能改善候車環境，結果卻看到設施很快生鏽，不少居民私下也質疑，「新的看起來卻像舊的」，甚至擔心結構安全與耐用度問題。她建議縣府未來規畫工程前，應先針對不同區域氣候、地理條件進行評估，真正做到因地制宜，而不是全縣套用統一設計。

地方居民也反映，東海岸長期受到東北季風及鹽害影響，許多戶外設施壽命本來就較短，若缺乏定期保養與防鏽處理，很容易快速劣化。居民認為，政府既然花錢改善公共設施，就不該只重視新建完成，後續管理維護同樣重要。