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公部門又爆職場霸凌 農糧署女職員控男上司羞辱「輔導農友到床上？」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
農糧署東區分署宜蘭辦事處爆出性騷霸凌案，一名女職員指控男主管長期以言語霸凌，已經提出申訴。圖／民眾提供
農糧署東區分署宜蘭辦事處爆出性騷霸凌案，一名女職員指控男主管長期以言語霸凌，已經提出申訴。圖／民眾提供

農糧署東區分署爆發性騷霸凌案件，宜蘭辦事處一名女性職員指控，男主管長期以言語霸凌，上月還因她現地訪視，竟遭當眾羞辱「輔導到床上去了嗎？」；這名女職員說，因長期身處高壓且具羞辱性的職場，身心重創還求助身心科。東分署副分署長陳吉村說，接到申訴後已啟動調查。

這名女職員在宜蘭辦事處已服務近10年，今天出面控訴遭到職場霸凌，已向農業部及人事總處遞交申訴書。她說，自己負責第一線的輔導業務，因部分農友不熟悉登打系統，她前往農友家中協助，同時也現地訪視；但上月，這名男性主管竟在辦公室質疑她是私收費用，還說出「是輔導到床上去了嗎？」等帶有性暗示的言語，讓她覺得非常難堪。

申訴人說，這番話已經逾越合理的管理範圍，不只她，在場還有其他同事都有聽到。她因為長期處在具敵意、高壓且羞辱性的工作環境，身心飽受折磨，導致她每天都非常焦慮，晚上睡不著，因此去看身心科。

她還說，雖然提出申訴，但很怕遭到秋後算帳，希望不要和霸凌她的男主管在同個工作場域，也盼署內相關人員要做迴避，讓調查委員秉公處理。

據了解，這名遭指控的男性主管去年上任，已有７人離開，其中2人離職、４人調職，還有1人退休；其中一名已經離職的男性職員說，這名主管常大聲謾罵下屬，還稱自己「與高層、民代關係好」，他受不了離職，也向人事總處申訴，27日會開調查會議。

被指控的主管否認霸凌，稱東分署第一時間就展開調查，釐清事實；東區分署副分署長陳吉村說，已啟動正式調查，將組成9人調查小組，其中包含他在內有6名內部委員，另3名則是外聘的委員，會盡速召開會議，最慢2個月會有結果。

至於申訴人要求調動職務，陳吉村說，還沒有正式確認投訴對象與事實，在結果還沒出爐前，暫時無法調整職務。

農糧署東區分署宜蘭辦事處爆出性騷霸凌案，一名女職員指控男主管長期以言語霸凌，她飽受折磨，還因此求助身心科。圖／民眾提供
農糧署東區分署宜蘭辦事處爆出性騷霸凌案，一名女職員指控男主管長期以言語霸凌，她飽受折磨，還因此求助身心科。圖／民眾提供

農糧署 霸凌 職場

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