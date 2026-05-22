影／基隆防鼠市場、攤商列十項優先稽查 謝國樑：違者嚴加告發

基隆市發生漢他病毒確診病例後，連日來加強消毒、投藥，市長謝國樑今天表示，市府已針對市場、攤商列出十項優先稽查重點，以落實食品安全、環境整潔與防鼠管理，如有違反最常見的這些違規樣態，會要求立即改善，落實食材覆蓋、離地存放、垃圾加蓋、每日收攤清潔等，否則將依法從嚴告發。

謝國樑說，昨天起透過民政系統各區公所等發放老鼠藥，共已發4千多分，目前庫存持續增加，請民眾索取發放更多老鼠藥。至於專業協助滅鼠人員已受理多案申請。

謝國樑並宣布十項市場、攤商十項優先稽查重點，如果違反規定，將依食品安全衛生管理法、廢棄物清理法、零售市場管理條例等依違規事項，勸導並嚴格開罰。

十大優先項目如下：一，食材未加蓋、未完整包覆，蔬菜、熟食、配料裸露，容易受汙染；二，食材未離地放置籃管、桶盆或包材直接接觸地面；三，垃圾桶、廚餘桶未加蓋，易滋生異味、病媒及鼠患；四，廚餘、油汙、食物殘渣倒入水溝，易造成勝亂、阻塞及病媒孳生；五，紙箱、保麗龍及雜物堆積，容易形成鼠類藏匿空間。

六，食容具放地面、餐具未覆蓋，碗盤、容器或餐具直接放地，或未覆蓋存放,易受汙染；七，食品過期、腐敗、變質或受汗染不得陳列、貯存或販售問題食品；八，器具設備不潔、作業區髒汙，灶面、冰箱、燈具及作業區應保持清潔；九，攤位超線、占用通道或公共空間不得超出攤位範圍，影響通行及清潔；十，未落實每日清潔與防鼠措施未收整、未清消、未配合巡檢改善。

基隆動保所長陳柏廷表示，病媒蚊防治專業技術廠商人員主要提供諮詢，建議住戶捕鼠籠、餌料站擺放位置；捕鼠部分則協助民眾如何抓老鼠。

謝國樑隨後到基隆廟口夜市了解清消及投放老鼠藥情況，謝國樑說，廟口夜市及周遭未來會加強消毒的頻率

基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，建議夜市和周下同步一起消毒才比較有用，否則水溝四通八達，消毒一部分老鼠跑來跑去沒有用。

玉田里長王培宇說，里內愛四路夜市和廟口部分，是老鼠最多藏匿的地方，已清垃圾桶和水溝，今天將老鼠藥放在水溝老鼠會上下竄的乾燥洞口，老鼠較容易去吃，也比較不會被其他動物誤食。

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影