快訊

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆防鼠市場、攤商列十項優先稽查 謝國樑：違者嚴加告發

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發。記者游明煌／攝影
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發。記者游明煌／攝影

基隆市發生漢他病毒確診病例後，連日來加強消毒、投藥，市長謝國樑今天表示，市府已針對市場攤商列出十項優先稽查重點，以落實食品安全、環境整潔與防鼠管理，如有違反最常見的這些違規樣態，會要求立即改善，落實食材覆蓋、離地存放、垃圾加蓋、每日收攤清潔等，否則將依法從嚴告發。

謝國樑說，昨天起透過民政系統各區公所等發放老鼠藥，共已發4千多分，目前庫存持續增加，請民眾索取發放更多老鼠藥。至於專業協助滅鼠人員已受理多案申請。

謝國樑並宣布十項市場、攤商十項優先稽查重點，如果違反規定，將依食品安全衛生管理法、廢棄物清理法、零售市場管理條例等依違規事項，勸導並嚴格開罰。

十大優先項目如下：一，食材未加蓋、未完整包覆，蔬菜、熟食、配料裸露，容易受汙染；二，食材未離地放置籃管、桶盆或包材直接接觸地面；三，垃圾桶、廚餘桶未加蓋，易滋生異味、病媒及鼠患；四，廚餘、油汙、食物殘渣倒入水溝，易造成勝亂、阻塞及病媒孳生；五，紙箱、保麗龍及雜物堆積，容易形成鼠類藏匿空間。

六，食容具放地面、餐具未覆蓋，碗盤、容器或餐具直接放地，或未覆蓋存放,易受汙染；七，食品過期、腐敗、變質或受汗染不得陳列、貯存或販售問題食品；八，器具設備不潔、作業區髒汙，灶面、冰箱、燈具及作業區應保持清潔；九，攤位超線、占用通道或公共空間不得超出攤位範圍，影響通行及清潔；十，未落實每日清潔與防鼠措施未收整、未清消、未配合巡檢改善。

基隆動保所長陳柏廷表示，病媒蚊防治專業技術廠商人員主要提供諮詢，建議住戶捕鼠籠、餌料站擺放位置；捕鼠部分則協助民眾如何抓老鼠。

謝國樑隨後到基隆廟口夜市了解清消及投放老鼠藥情況，謝國樑說，廟口夜市及周遭未來會加強消毒的頻率

基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，建議夜市和周下同步一起消毒才比較有用，否則水溝四通八達，消毒一部分老鼠跑來跑去沒有用。

玉田里長王培宇說，里內愛四路夜市和廟口部分，是老鼠最多藏匿的地方，已清垃圾桶和水溝，今天將老鼠藥放在水溝老鼠會上下竄的乾燥洞口，老鼠較容易去吃，也比較不會被其他動物誤食。

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發，上午到廟口夜市視察。記者游明煌／攝影

基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發。記者游明煌／攝影
基隆防鼠列出市場、攤商十項優先稽查，謝國樑表示違者嚴加告發。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 漢他病毒 攤商 市場

延伸閱讀

基隆港防疫鼠患漢他病毒 6月1日首次擴大清消

林一平／老鼠、貓咪與AI的城市哲學

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

全國之先…北市訂密室逃脫指引 禁單人作業

相關新聞

影／基隆防鼠市場、攤商列十項優先稽查 謝國樑：違者嚴加告發

基隆市發生漢他病毒確診病例後，連日來加強消毒、投藥，市長謝國樑今天表示，市府已針對市場、攤商列出十項優先稽查重點，以落實食品安全、環境整潔與防鼠管理，如有違反最常見的這些違規樣態，會要求立即改善，落實食材覆蓋、離地存放、垃圾加蓋、每日收攤清潔等，否則將依法從嚴告發。

宜蘭頭城鎮「有感」調高重陽禮金 65歲翻倍變1千元、百歲人瑞領2萬元

因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所今天由鎮長蔡文益宣布，自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感。這項福利涵蓋65歲以上所有各年齡層，預計6000多位長者受惠。

一座山兩個鄉在管！台東金針山爭議數十年 中央修法露曙光

台東金針山行政與土地管轄延宕數十年的爭議，隨著中央完成修法，終於露出解套曙光。縣府表示，中央已公布行政區劃程序法，相關子法也將陸續上路，今年已委託國立台東大學啟動地方訪查作業，後續將依程序推動行政區域調整，盼能化解這項困擾地方多年的歷史問題。

超人氣花蓮貓頭鷹公園翻新完工 25日重新迎客

花蓮市人氣親子景點「貓頭鷹公園」，近日由市公所封園整修，同時請來日本插畫家打造全新主題壁畫，將於25日重新開放；此外，市區要道林森路及建國路23、24日辦理路面刨鋪及整平，公所提醒民眾提前改道通行。

基隆復康巴士轉型放寬對象、酌收費用 接送量加倍聚餐旅遊都可

基隆市復康巴士過去限制嚴格、預約不易，服務量能長期不符期待。市府去年6月起推動轉型，由免費改為使用者付費，年度經費也由1400萬元提升至3千300萬元。不僅未引發反彈，反因服務範圍擴大、預約透明化，全年服務量從1.8萬趟次倍增至4萬趟次，轉型後讓受惠的人增多，受到好評。

花蓮縣長盃拔河賽選手骨折...主辦竟未投保 體育會認有行政疏失

花蓮縣體育會上月舉辦「縣長盃五人制拔河運動錦標賽」，有選手受傷疑似骨折，但討論後續賠償事，發現主辦單位竟未投保公共意外責任險；體育會坦言有行政疏失，雙方因賠償金額沒有共識，正申請第三次調解，未來辦理各項賽事，會強化督導，若未依規定辦理保險，最嚴重將停止辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。