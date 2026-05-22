快訊

鄰近捷運、商圈也沒救！新北23年商場櫃位撤光如「鬼城」 在地人曝致命傷

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假衝台東！今年不只看熱氣球 還能直接「走進去」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2026台東博覽會今年暑假推出「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題展館，展館最大特色，就是把熱氣球變成可以親自走進去的沉浸式空間。圖／台東縣政府提供
2026台東博覽會今年暑假推出「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題展館，展館最大特色，就是把熱氣球變成可以親自走進去的沉浸式空間。圖／台東縣政府提供

每年夏天，很多人一想到台東，就會想到鹿野高台滿天熱氣球的畫面。縣府表示，今年除到鹿野看熱氣球升空，民眾還能直接「走進熱氣球裡」。

2026台東博覽會今年暑假推出「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題展館，地點就在台東舊站特區275倉庫，展期從7月3日到8月20日。隔天7月4日，「2026台灣國際熱氣球嘉年華」也將正式登場，等於整個暑假，從市區到鹿野高台，都能感受到熱氣球熱潮。

這次展館最大特色，就是把熱氣球變成可以親自走進去的沉浸式空間。民眾不只是站在外面拍照，而是能跟著展覽動線，實際感受熱氣球升空前的準備過程，像是球體怎麼充氣、怎麼升空、飛行前要做哪些準備，甚至連操作流程都會透過互動方式呈現。

展館也會結合台東山海地景影像、聲音效果和燈光設計，打造像是真的站在鹿野高台等待熱氣球起飛的感覺。從踏進展館開始，就像參加一場熱氣球起飛前的倒數，氣氛感十足。

縣府也特別把熱氣球15年來的發展放進展覽內容裡，從當年單純的夏季活動，到現在變成全台最具代表性的觀光品牌之一，很多遊客甚至每年固定都會安排一趟「追球之旅」。

不少民眾也很期待這次市區展館。有家長說，以前想看熱氣球，常常得半夜或清晨趕去鹿野，現在市區也有熱氣球主題展覽，小朋友不用太早起，也能先感受熱氣球魅力。也有民眾笑說，每年只要看到熱氣球升空，就知道台東的夏天到了。

今年暑假，白天可以先到市區「走進熱氣球」，清晨或晚上再衝鹿野高台看熱氣球升空，台東今年夏天，應該又會很熱鬧。

熱氣球 台東

延伸閱讀

鳳凰旅遊夏折扣強勢登場！長程線最高現折萬元

擁172公里海岸線！水域安全宣導走進台東校園 學生反應超熱烈

搶台灣客！日本豪斯登堡進駐TTE旅展吸客

華信TTE旅展離島3,599元起 現場第2人再折1,000元

相關新聞

宜蘭頭城鎮「有感」調高重陽禮金 65歲翻倍變1千元、百歲人瑞領2萬元

因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所今天由鎮長蔡文益宣布，自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感。這項福利涵蓋65歲以上所有各年齡層，預計6000多位長者受惠。

一座山兩個鄉在管！台東金針山爭議數十年 中央修法露曙光

台東金針山行政與土地管轄延宕數十年的爭議，隨著中央完成修法，終於露出解套曙光。縣府表示，中央已公布行政區劃程序法，相關子法也將陸續上路，今年已委託國立台東大學啟動地方訪查作業，後續將依程序推動行政區域調整，盼能化解這項困擾地方多年的歷史問題。

超人氣花蓮貓頭鷹公園翻新完工 25日重新迎客

花蓮市人氣親子景點「貓頭鷹公園」，近日由市公所封園整修，同時請來日本插畫家打造全新主題壁畫，將於25日重新開放；此外，市區要道林森路及建國路23、24日辦理路面刨鋪及整平，公所提醒民眾提前改道通行。

基隆復康巴士轉型放寬對象、酌收費用 接送量加倍聚餐旅遊都可

基隆市復康巴士過去限制嚴格、預約不易，服務量能長期不符期待。市府去年6月起推動轉型，由免費改為使用者付費，年度經費也由1400萬元提升至3千300萬元。不僅未引發反彈，反因服務範圍擴大、預約透明化，全年服務量從1.8萬趟次倍增至4萬趟次，轉型後讓受惠的人增多，受到好評。

暑假衝台東！今年不只看熱氣球 還能直接「走進去」

每年夏天，很多人一想到台東，就會想到鹿野高台滿天熱氣球的畫面。縣府表示，今年除到鹿野看熱氣球升空，民眾還能直接「走進熱氣球裡」。

花蓮兩潭自行車道 四八高地及花蓮港路段施工改道

花蓮縣府優化兩潭自行車道，辦理七星潭「四八高地鋼構橋及月牙灣」新闢道路工程，即日部分路段須改道通行，預計10月底完工；花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。