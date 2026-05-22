暑假衝台東！今年不只看熱氣球 還能直接「走進去」

每年夏天，很多人一想到台東，就會想到鹿野高台滿天熱氣球的畫面。縣府表示，今年除到鹿野看熱氣球升空，民眾還能直接「走進熱氣球裡」。

2026台東博覽會今年暑假推出「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題展館，地點就在台東舊站特區275倉庫，展期從7月3日到8月20日。隔天7月4日，「2026台灣國際熱氣球嘉年華」也將正式登場，等於整個暑假，從市區到鹿野高台，都能感受到熱氣球熱潮。

這次展館最大特色，就是把熱氣球變成可以親自走進去的沉浸式空間。民眾不只是站在外面拍照，而是能跟著展覽動線，實際感受熱氣球升空前的準備過程，像是球體怎麼充氣、怎麼升空、飛行前要做哪些準備，甚至連操作流程都會透過互動方式呈現。

展館也會結合台東山海地景影像、聲音效果和燈光設計，打造像是真的站在鹿野高台等待熱氣球起飛的感覺。從踏進展館開始，就像參加一場熱氣球起飛前的倒數，氣氛感十足。

縣府也特別把熱氣球15年來的發展放進展覽內容裡，從當年單純的夏季活動，到現在變成全台最具代表性的觀光品牌之一，很多遊客甚至每年固定都會安排一趟「追球之旅」。

不少民眾也很期待這次市區展館。有家長說，以前想看熱氣球，常常得半夜或清晨趕去鹿野，現在市區也有熱氣球主題展覽，小朋友不用太早起，也能先感受熱氣球魅力。也有民眾笑說，每年只要看到熱氣球升空，就知道台東的夏天到了。

今年暑假，白天可以先到市區「走進熱氣球」，清晨或晚上再衝鹿野高台看熱氣球升空，台東今年夏天，應該又會很熱鬧。