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靈鷲山護生淨灘放流2萬多尾魚苗 登基隆嶼清出百餘公斤垃圾

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，在基隆嶼 清理142.82公斤垃圾和3543個寶特瓶。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，在基隆嶼 清理142.82公斤垃圾和3543個寶特瓶。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山今天表示，基隆講堂基市府舉辦「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，在大悲咒法音中，將大悲水灑向大海，並放流2萬4千尾真鯛魚苗。登上基隆嶼島，又在7海岸清理142.82公斤垃圾及3543個寶特瓶，守護生態永續和美麗海洋。

靈鷲山基隆講堂護生淨灘團隊今早在八斗子漁港集合，靈鷲山聖山寺監院懇慧法師主持灑淨儀式，慈善基金會董事長性月法師、基隆講堂監院妙實法師和常住法師共同唱誦儀軌，為魚苗皈依與祈福。接著眾人搭船出海，先在海上放流魚苗，再登島淨灘，用雙手和具體行動守護大海。

靈鷲山說，今天放流的魚苗都經過篩檢，確認健康，確保適合在被放流海域生存，同時不影響原有生態。放流時魚苗置於水桶中，精準掌握時間、角度與力道接力傳遞，讓每尾魚苗在祝福聲中順著放流板滑入海中。

靈鶁山指出，基隆嶼的岩岸看似壯麗，岩石縫隙中處處可見寶特瓶、浮球、塑膠碎片、廢棄漁具及各式海漂垃圾，更有破碎魚網深埋沙中或緊纏岩石。志工手拿夾子、剪刀、垃圾袋清理，有些沉重廢漁網還需眾人合力清除。

基市府產業發展處海洋及農漁發展科長許又今，致贈感謝狀給懇慧法師。許又今表示，市府長期推動魚苗放流、海洋廢棄物回收再利用及保育區管理。民國105年設立「潮境資源保育區」保護海洋生態，未來將持續結合民間力量，產官學合作，用實際行動投入海洋保育，為海洋復育注入新活力。

靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，在大悲咒法音中，將大悲水灑向大海，為2萬4千尾真鯛魚苗祈福放流。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，在大悲咒法音中，將大悲水灑向大海，為2萬4千尾真鯛魚苗祈福放流。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，守護海洋生態永續。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，守護海洋生態永續。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，將魚苗置於水桶中，精準掌握時間、角度與力道接力傳遞，讓魚苗平安回歸大海。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山和基隆市政府今天辦理「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，將魚苗置於水桶中，精準掌握時間、角度與力道接力傳遞，讓魚苗平安回歸大海。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山和基隆市政府今天辦理的「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，結合宗教祝願、生態復育與環境教育。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山和基隆市政府今天辦理的「珍愛海洋 魚樂基隆」護生淨灘活動，結合宗教祝願、生態復育與環境教育。圖／靈鷲山佛教教團提供

基隆嶼 淨灘 放生

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