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「超人再起」基隆特映會 楊玉欣：真正的光是從黑暗透出的希望

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
由曲全立導演執導的紀錄片「超人再起」在基隆辦特映會。圖／基隆市政府提供
由曲全立導演執導的紀錄片「超人再起」在基隆辦特映會。圖／基隆市政府提供

導演曲全立執導的紀錄片「超人再起」基隆辦特映會，紀錄片多位生命勇士，交織出多條動人的生命故事。其中的靈魂人物市府社會處長楊玉欣、導演曲全立及教練阮錦源，都是能代表基隆的象徵性人物。楊玉欣說，「真正的光，不是照亮黑暗，而是從黑暗裡透出來的希望。」

基隆市政府晚間邀請導演曲全立、監製趙文豪、社會處長楊玉欣及在地著名游泳教練阮錦源，在基隆秀泰影城舉辦特映會，宣揚基隆有愛城市的理念，也支持影視產業。

市府秘書長謝孝昆說，曲全立導演本身曾走過腦瘤手術、與死神擦身而過的生命低谷，但是他用鏡頭記錄下台灣各個角落最動人的生命故事，曾榮獲世界3D大獎，是基隆之光。

另外在這部紀錄片的7位生命勇士中，游泳教練阮錦源先生，在30歲那年因為一場無情的車禍失去了左小腿，面對人生如此巨大的巨變，他沒有怨天尤人，反而選擇用最勇敢、最樂觀的態度去面對，相當鼓舞人心。

社會處長楊玉欣也是罕見疾病患者，過去立委時期長年推動病人自主權，用制度為民眾需求發聲。現在推動有愛店家、復康巴士建立無障礙交通統一預約平台等政策，用實際行動提出照顧政策，實踐社會共融城市。

楊玉欣說，如同她在電影中提到的，「真正的光，不是照亮黑暗，而是從黑暗裡透出來的希望」，這正是基隆市政府社會處近3年來，努力打造「有愛城市」的核心理念。

基隆市長謝國樑表示，近3年影視劇組到基隆取景的數量不斷增加，市府團隊除了在去年開始，補助劇組來基隆拍攝影視外，對於協助拍攝的網站「隆來拍電影」也大幅度進化改變。《超人再起》刻劃身障朋友勵志故事的紀錄片，當中的靈魂人物楊玉欣、曲全立及阮錦源，都是代表基隆的象徵性人物，透過特映會帶來正向觀念與力量。

綜合發展處長陳瑋指出，曲全立導演到現場分享拍攝超人再起的初衷，單腳鐵人阮錦源教練也分享生命故事，是在地象徵性人物，分享拍攝過程點滴，訴說立志向上生命力的歷程。

由曲全立導演執導的紀錄片「超人再起」在基隆辦特映會，社會處長楊玉欣（左）分享她的故事。圖／基隆市政府提供
由曲全立導演執導的紀錄片「超人再起」在基隆辦特映會，社會處長楊玉欣（左）分享她的故事。圖／基隆市政府提供

由曲全立導演執導的紀錄片「超人再起」在基隆辦特映會。圖／基隆市政府提供
由曲全立導演執導的紀錄片「超人再起」在基隆辦特映會。圖／基隆市政府提供

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