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宜蘭頭城鎮「有感」調高重陽禮金 65歲翻倍變1千元、百歲人瑞領2萬元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所宣布自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感，預計6000多位長者受惠。圖／鎮公所提供
因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所宣布自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感，預計6000多位長者受惠。圖／鎮公所提供

因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所今天由鎮長蔡文益宣布，自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感。這項福利涵蓋65歲以上所有各年齡層，預計6000多位長者受惠。

鎮長蔡文益表示，頭城鎮長輩們一生辛苦打拚、為家庭與地方社會奉獻，是頭城最寶貴的資產。公所原本的重陽敬老禮金發放標準已經沿用多年，但考量近年物價波動及人口高齡化，公所今年特別重新編列並調整相關預算，各年齡層全面加碼。

公所強調，這筆經費將全數落實長者的福利補貼，期盼讓頭城的銀髮族長輩活得更健康、更安心也更有尊嚴。各年齡層調升致贈金額：65歲至69歲長者由500元翻倍調升至1000元；70歲至79歲由1000元提高至1200元；80歲至89歲由1200元提高至1500元；90歲至96歲由2000元調升至3000元；97歲至99歲由3000元大增至5000元；100歲以上的長者，更從原本8000元大幅拉高至2萬元。

頭城鎮公所強調，此次增加的預算將全數落實投入長者福利，希望透過更具實質效益的福利政策，讓長輩感受到社會對高齡族群的重視，公所未來也將持續打造友善、高齡宜居的生活環境，讓更多頭城鎮的銀髮族長輩活得更安心自在。

因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所宣布自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感，預計6000多位長者受惠。圖／鎮公所提供
因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所宣布自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感，預計6000多位長者受惠。圖／鎮公所提供

因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所宣布自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感，預計6000多位長者受惠。圖／鎮公所提供
因應社會高齡化趨勢與物價波動，宜蘭頭城鎮公所宣布自115年度起全面調升重陽敬老禮金，65歲至69歲長者翻倍調升至1000元，百歲人瑞直接從原本8000元跳到2萬元，讓鎮民超有感，預計6000多位長者受惠。圖／鎮公所提供

高齡化 宜蘭 重陽敬老禮金

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