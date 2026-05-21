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超人氣花蓮貓頭鷹公園翻新完工 25日重新迎客

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市人氣親子景點貓頭鷹公園封園整修數月，即將重新開放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市人氣親子景點貓頭鷹公園封園整修數月，即將重新開放。圖／花蓮市公所提供

花蓮市人氣親子景點「貓頭鷹公園」，近日由市公所封園整修，同時請來日本插畫家打造全新主題壁畫，將於25日重新開放；此外，市區要道林森路及建國路23、24日辦理路面刨鋪及整平，公所提醒民眾提前改道通行。

貓頭鷹公園位於進豐園區，是許多家長帶孩子「放電」的重要親子場所，市公所為提升園區安全，自籌360萬元啟動全面性安全檢修，今年初起封園施工進行全面性翻修，翻新地墊，也整修遊具、廁所等設施。

市長魏嘉彥今天宣布，更安全、舒適的貓頭鷹公園，將於25日重新與市民見面，這次除了硬體設施全面升級，還有一大亮點，市公所邀請知名日本插畫家Mayuko，為園區打造全新的壁畫，以貓頭鷹為主題，非常可愛也具有童趣。

此外，市公所進行市區要道養護工程，23、24日將在林森路（復興街至明禮路）及建國路（中山路至林森路）等路段施工刨鋪並整平路面。

市公所建設課表示，林森路是市區要道，車流量相當高，為提升行車品質必須施工改善路面，為減少對交通影響，將採「半半施工」，維持單向通行，用路人可先規畫替代道路，若行經施工路段，也請減速慢行。

市長魏嘉彥說，已要求包商務必做好施工品質，也會努力趕工，完成後立刻開放，造成用路人不便盼民眾見諒。

花蓮市公所封園整修人氣親子景點貓頭鷹公園，還請來日本插畫家設計主題牆面，即將重新開放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所封園整修人氣親子景點貓頭鷹公園，還請來日本插畫家設計主題牆面，即將重新開放。圖／花蓮市公所提供

花蓮市人氣親子景點貓頭鷹公園封園整修數月，即將重新開放，提供更安全、舒適的遊憩品質。圖／花蓮市公所提供
花蓮市人氣親子景點貓頭鷹公園封園整修數月，即將重新開放，提供更安全、舒適的遊憩品質。圖／花蓮市公所提供

貓頭鷹 公園 花蓮

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