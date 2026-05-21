基隆港防疫鼠患漢他病毒 6月1日首次擴大清消

因應基隆市漢他病毒疫情，基隆港務分公司今天表示，將擴大辦理基隆港區全面清消，預計6月1日執行首次東西岸公用道路及碼頭全區大規模清消作業，總計將執行3次。

基隆港務分公司透過文字表示，大規模清消作業範圍將擴大至商港周邊道路，包含東海街、港西街、中山二路、中山三路、中山四路、光華路等，並加強巡檢港區圍牆破損情形，避免港區內外老鼠交流。

有關港區老鼠防疫作為，基隆港務分公司指出，將落實每天港區環境清潔、垃圾收受與定期消毒、水溝清淤、修剪雜草，並每週執行12處熱點投藥，加強滅鼠及滅蚤等防治作業，今年已捕捉10隻老鼠，且沒有收到衛生福利部疾病管制署通報指港區有老鼠呈現漢他病毒陽性反應。

此外，基隆港務分公司表示，環境管理單位及棧埠現場單位，每天及每週共同加強執行港區環境清潔，及巡檢靠港船舶懸掛防鼠盾，並協請監控中心以電視監控系統巡檢，如果發現未正確懸掛防鼠盾的船舶，會立即通知船舶代理商轉知船方妥善處理。

基隆港務分公司指出，配合基隆市政府啟動防疫大作戰，除公用道路清消外，另每天執行各辦公場處所擦拭消毒，郵輪靠泊期間加強東西岸旅客中心整體清消3次以上，全面落實防疫。