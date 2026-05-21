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基隆復康巴士轉型放寬對象、酌收費用 接送量加倍聚餐旅遊都可

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆復康巴士推動轉型，放寬對象、酌收費用後接送量次加倍，聚餐、旅遊、活動等社會參與都可，不限醫療需求。圖／基隆市政府社會處提供
基隆復康巴士推動轉型，放寬對象、酌收費用後接送量次加倍，聚餐、旅遊、活動等社會參與都可，不限醫療需求。圖／基隆市政府社會處提供

基隆市復康巴士過去限制嚴格、預約不易，服務量能長期不符期待。市府去年6月起推動轉型，由免費改為使用者付費，年度經費也由1400萬元提升至3千300萬元。不僅未引發反彈，反因服務範圍擴大、預約透明化，全年服務量從1.8萬趟次倍增至4萬趟次，轉型後讓受惠的人增多，受到好評。

基隆市約2萬多名身心障礙者，在舊制下，復康巴士僅限坐輪椅的中重度肢障者使用，用途侷限於就醫復健。服務門檻高，加上缺乏數位預約系統，許多身障者反映「看得到吃不到」。

基市府社會處長楊玉欣指出，新制擴大受惠族群，放寬至不限障礙類別及等級的身障者皆可申請。服務範圍更跨越至雙北，目前每月服務量達3500趟次，較往年翻了一倍以上，全年服務預計可逐年成長至4.8萬趟次。

從免費轉向收費，過程挑戰重重。楊玉欣坦言，最大難題在於與既有使用者的溝通，初期民眾會質疑為何要收錢；社會處攜手委託單位主動說明並非要增加市民負擔，而是為永續營運與擴大量能。

數據證明改革效益，舊制下每人每周限搭4趟次，新制大幅放寬至14趟次。市府另導入「基隆市無障礙交通統一預約平台」，整合復康巴士與長照交通接送，民眾預約同時由系統試算車資，解決資訊不透明的問題。

收費標準上，市府採取「使用者付費」結合「政府補助」雙軌制，以基隆市計程車費率為基準，一般用戶每日二趟補助車資70%；低收及中低收入戶每月提供8趟次免費乘車，另每日2趟補助90%。對高需求的重度肢障、植物人及失智症者，提供提早14天預約權，確保最需要的人優先獲得協助。

「現在不僅可去醫院，還能去上班、上學，甚至跟朋友聚餐。」使用者反映，新制讓復康巴士不再只是醫療車，還成為生活代步工具。服務目的放寬後，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等各項需求，也提升身障者參與社會活動意願。

楊玉欣指出，推動復康巴士服務新制後提升服務可近性、擴大服務範圍及使用彈性等原則，調整復康巴士使用辦法並採使用者付費，使用人次增加一倍，身心障礙者外出社會參與的次數變多，達到鼓勵身障者外出活動的目的，不要因為行動不便就困在家中，外出朋友聚餐、景點旅遊、男女約會等都可以搭，就是要讓他們安安全地全走出戶外。

基隆復康巴士推動轉型，放寬對象、酌收費用後接送量次加倍，聚餐、旅遊、活動等社會參與都可，不限醫療需求。圖／基隆市政府社會處提供
基隆復康巴士推動轉型，放寬對象、酌收費用後接送量次加倍，聚餐、旅遊、活動等社會參與都可，不限醫療需求。圖／基隆市政府社會處提供

巴士 基隆 身障者

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