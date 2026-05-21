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花蓮兩潭自行車道 四八高地及花蓮港路段施工改道

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮縣府優化兩潭自行車道，辦理七星潭「四八高地鋼構橋及月牙灣」新闢道路工程，即日部分路段須改道通行，預計10月底完工；花蓮港景觀橋路段也因橋梁拆除工程，改道至7月中。

花蓮縣府表示，過去七星潭往四八高地自行車道為階梯路段，騎士下車改以牽引方式通行，將施作白色鋼構橋，讓民眾可直接騎乘，提升自行車道串聯性及旅遊體驗，也可成為打卡景點。

配合工程進行，花蓮縣府表示，即日起至10月底，七星潭遊客中心洄游吧至月牙灣停車場區間的兩潭自行車道封閉施工，改道路線沿七星街外接海岸路至華東路，銜接原自行車道通行，因海岸路砂石車較多，呼籲民眾減速慢行並注意安全。

另外，兩潭自行車道「景觀橋至海岸路與忠義二街交叉口」區間，配合花蓮港務公司花蓮港20號橋拆除工程，昨天起至7月19日封閉，施工路段須改道至海岸路。

兩潭自行車道為花蓮重要的濱海休憩廊帶，串聯七星潭、花蓮港及鯉魚潭等觀光景點，深受民眾及旅客喜愛。

花蓮 自行車

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